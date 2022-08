¿Salvador Zerboni estará en EXATLON EE.UU?: Fans lo piden a gritos

Tras su paso por el reality show “la casa de los famosos 2”, el nombre de Salvador Zerboni volvió a popularizarse con mucha fuerza, pues el actor no solamente estuvo a un pelo de ganarse los $200,000 de premio sino que además conquistó el apoyo y el cariño del público con su personalidad desenfadada y sincera.

Y justo cuando los fans de EXATLON Estados Unidos, el otro exitoso reality de Telemundo, está dando mucho de qué hablar ante la expectativa que reina entre los televidentes por la próxima temporada, fans del programa manifestaron su deseo de que Zerboni sea uno de los participantes.

Así lo dejaron ver cientos de fanáticos de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, quienes se manifestaron en la página del show que tiene Ahoramismo.com en Facebook.

Allí el clamor generalizado de los amantes de EXATLON Estados Unidos se dirigió al deseo de que el actor de televisión de 43 años llegue a las arenas del show para ponerle su estilo y talento.

“Me encantaría que llegue zerboni 💪🏻👏👏👏👏”, “Si me gustaría tiene muchas cualidades”, “Siii, por que no, team famosos 🤣🤣” y “El sirve para eso porque él estuvo en reto 4 elementos”, fueron algunos de los comentarios iniciales manifestados por los fans de Zerboni.

Otros seguidores del programa mencionaron las habilidades de Zerboni para estar en EXATLON Estados Unidos y algunos incluso lanzaron otros nombres de famosos a los que les gustaría ver en el show.

“Claro que sí. Es muy disciplinado, esforzado y muy competitivo. Considero que tendría buen rendimiento”, “Claro que sí, es buen deportista, pero también me gustaría ver a Adrián Dimonte”, “Sí, ojalá lo inviten. Me parece que también Tony Costa haría buen trabajó en exatlon”, agregaron los fans.

La pelea de Zerboni y Daniella | La Casa de los Famosos 2 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Salvador Zerboni le busca una pelea insignificante a Daniella Navarro para que se moleste y puedan pasar una noche tranquila sin tener que arrepentirse de nada al otro día en La Casa de los Famosos 2. Visita nuestra página web: telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos?cid=yt-lcdlf-s2 Mira los episodios completos en nuestra app: telemundo.app.link/LaCasadelosFamosos SUSCRÍBETE:… 2022-07-13T20:19:49Z

La idea de pensar en Zerboni en EXATLON ilusionó hasta a seguidores de los Contendientes, quienes pidieron que de llegar al show sea del equipo de Ana Parra.

Salvador Zerboni furioso por el BESO que Osvaldo Ríos le dio | De Primera Mano #SalvadorZerboni confiesa estar furioso por el BESO que #OsvaldoRíos le dio en #LaCasaDeLosFamosos2 No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3:00 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón y Lalo Carrillo por Imagen Televisión. Visita también nuestra página: imagentv.com O en las redes De Primera Mano… 2022-08-11T21:20:53Z

“Si ese tiene buen sentido del humor ,pero yo lo quiero en los azulitos”, “Si pero que esta vez gane!!!”, “quisiera verlo pero que sea azulito”, “me gusta la idea de Zerboni para los Azules”, comentaron fans de los Contendientes.

Y aunque la mayoría se muestra a favor de poder ver a Zerboni en la Competencia más feroz del planeta, no faltan quienes abiertamente se oponen a la idea.

“Ay, No, por favor… ya tuvimos sobredosis de él en La Casa de los Famosos. No me dañen la competencia más feroz del planeta”, “Nooo, En Exatlon queremos puros atletas, por favor. Zerboni a las novelas es tremendo actor”, “No, no lo soportooooo”, “no, es Muy problemático” y “Nooo.. es muy arrogante”, agregaron.

Por ahora EXATLON Estados Unidos no se ha referido al tema y se desconoce si incluso Zerboni estaría siendo considerado dentro de la lista de potenciales atletas.

Tras su paso por “La casa de los famosos 2”, y al hablar de su segundo lugar en el show ante el triunfo de Ivonne Montero, Zerboni se autoproclamó como “un campeón sin corona”, en diálogo con el programa “De primera mano”