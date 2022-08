¿Chuy Almada estará en EXATLÓN Mundial?: ¡Esto salió de su boca!

El nombre de Chuy Almada es uno de los más populares entre los seguidores de EXATLON EStados Unidos, pues con su paso por la primera y cuarta temporada del reality show supo enamorar a Contendientes y Famosos.

Y aunque el deportista mexicano anda desde hace varios años dedicado a su gimnasio de boxeo y a su canal de Youtube, donde constantemente comparte consejos y entrenamientos para estar en forma y fuerte, Chuy dejó ver su deseo de volver a las arenas del programa de Telemundo.

El atleta, apodado El Toro, no ocultó su emoción al ver una publicidad en Telemundo que decía: “Exatlon Estados Unidos Edición Mundial Pronto“, refiriéndose a la próxima edición del reality, y dijo estar listo para participar.

¿Exatlon mundial? 😱😱 explíquenme que es eso ¡YO QUIERO! — Chuy Almada (@Chuyalmada) August 9, 2022

“¿Exatlon mundial? 😱😱 explíquenme que es eso ¡YO QUIERO!”, fue el comentario con el que Chuy respondió en su Twitter a la publicidad, en la que parece será una edición especial de la que se ha rumorado mucho, pero Telemundo aun no ha revelado detalles específicos.

En otra publicación, el mexicano, quien ha estado entrenando durísimo en el gimnasio en los últimos meses, en lo que pudiera ser un plan suyo para poder regresar a las arenas de la llamada Competencia más feroz del planeta”, volvió a mostrar su nivel competitivo.

Chuy hizo mención a la manera como ve la competencia, otro dato que alcanzó a ilusionar a muchos seguidores sobre su eventual regreso a los circuitos en República Dominicana.

“Siempre mídete contra los mejores y si pierdes podrás ser recordado como quién lo dio todo por ser el mejor..”, dijo Chuy Almada en su Twitter. “Y si siempre te enfrentas con los más débiles y serás simplemente el mejor de los débiles ¡piénsalo!”.

Los comentarios de los fans de Chuy no se hicieron esperar y más de uno le mostró su deseo de que Telemundo lo llame para ser parte del próximo grupo de atletas que compitan por los 200 mil dólares y el trofeo de campeón.

“Qué bueno sería tenerlo de vuelta”, “Chuy es de lo mejor que ha pasado por Exatlon”, “ojalá podamos ver al toro de regreso”, comentaron algunos seguidores del deportista.

Hasta el momento Telemundo no se ha referido a los próximos concursantes que estarán en el ruedo.

Chuy aprovechó además para dejar un mensaje inspirador entre los que lo siguen.

“No te esperes tanto… Nunca vas a encontrar el momento adecuado”, “Enfócate en HOY. Si no pasa hoy, no habrá recompensa mañana. Hoy hago mi mayor esfuerzo. Hoy doy el 110%. Hoy le gano a la pereza. Hoy camina conmigo la PROSPERIDAD”, mencionó Almada.

“No tiene que cambiar el año, no tiene que cambiar la semana, no tiene que empezar lunes, que si soy capricornio, que si soy libra, ni madres. Aquí eres tu el problema, CAMBIA, empieza a invertir en tí, en tu salud, empieza a ser agradecido y deja de quejarte de torpezas”, agregó el deportista.

Dinos si te gustaría verlo de regreso a EXATLON Estados Unidos.