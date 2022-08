¿Por qué el público no quiere a Isabella de regreso a EXATLON Estados Unidos?

Isabella Arcila se convirtió en una de las grandes protagonistas de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, donde llegó a la gran final con el sueño de levantar el trofeo de campeona y echarse al bolsillo los $200 mil dólares de premio, pero tuvo que quedarse con las ganas.

La nadadora colombiana aseguró que volvería a vivir esa experiencia para sacarse la espinita, y aunque Telemundo todavía no divulga los nombres de quienes estarán en la próxima temporada del reality show ni ha confirmado ni desmentido si habrá participantes de ediciones anteriores, quisimos medir el pulso entre seguidores del programa y la amplísima mayoría coincide en que no quisiera ver de regreso a la colombiana.

Ante la pregunta de si les gustaría ver a Isabella en la séptima temporada de EXATLON y volver a oír aquel famoso grito de lucha que la caracterizaba, la respuesta de los televidentes fue un “no rotundo”, con apenas un puñado de seguidores pidiendo su regreso.

“X SUPUESTOOOO Q NOOOO!!!!! NI SE LES OCURRAAAAA…!!!!!!! ELLA DEBERIA HABER SIDO SACADA DE LA COMPETENCIA X IRRESPETUOSA Y MALA COMPAÑERA….NO QUEREMOS A NADIE ASI DE SOBERBIA Y MALA IMAGEN HACIA SUS COMPAÑEROS COMO ELLA”, fue uno de los primeros comentarios compartidos en la página de Facebook de Ahoramismo. “No quisiera verla otra vez, es muy prepotente y grosera”, “Nope… es muy prepotente”, dijeron otros fans del programa.

Al parecer, más allá de la actitud competitiva de Isabella en las arenas, un detalle que tienen todos los participantes que buscan gara el show, detalles de su personalidad, como evidentes burlas y comentarios, al igual que su manera dura de responder en ocasiones, hicieron que la joven se ganara una imagen que no agrada a todos.

Sin embargo, cabe destacar que quienes conocen de cerca a Isabella y sus propios compañeros defienden que es una mujer muy valiosa y lastimosamente el público se queda solamente con lo que ve en unos pocos minutos, por lo que hay quienes todavía esperan verla en toda su extenisón.

Otros cibernautas que se sumaron a la negativa de un eventual regreso de Isabella lo hicieron no porque critiquen su manera de ser, sino porque consideran que no es bueno seguir poniendo en el programa deportistas que ya tuvieron su oportunidad.

El llamado general es a que lleguen rostros nuevos, pues EXATLON Estados Unidos es una experiencia que viven muy pocos, por la que luchan cientos y hasta miles de aspirantes.

“No quisiera ver a ninguno de los que estuvieron, queremos ver personas nuevas porfis”, “(Quisiera verla) pero no en la competencia solo de espectadora!!”, “Lo que queremos es que producción se ocupe de traer un buen balance de atletas para los dos equips; queremos ver buena competencia de principio a fin. Es aburrido cuando traen muy buenos atletas para un equipo y mediocres para el otro”, dijeron algunos espectadores de EXATLON.

Los comentarios sobre una nueva oportunidad para la nadadora profesional continuaron con frases como: “NEGATIVO! NUEVOS ATLETAS POR FAVOR . GRACIAS”, “No, ella tuvo su oportunidad y se confió; Ya conocemos el resultado”, “NO, lo que queremos son atletas nuevos. No encuentro justo que traigan atletas que ya han pasado por esos obstáculos” y “No, no, no 😠 ninguno de los que ya han estado antes. Cómo es posible que quieran darle más oportunidades de que ganen premios a los que ya han estado en las temporadas pasadas… no no no no es justo”.

Pero en medio del rechazo generalizado ante la opción de que Isabella regresara a las arenas de EXATLON, hubo quienes mostraron el cariño y admiración que tienen por la atleta y le dieron su aval.

“Dios bendiga a Isabella. Sí me gustaria mucho que ella regrese a EXATLON”, “Por supuesto, es una gran competidora”, “Es una buena muchacha y todos son buenos, solamente es una competencia y no se debe de haber coraje hay que tratar los todos por igual Pues claro que sí”, y “A mí me encantaría ver a Isabella una vez más en la próxima temporada de Exatlon 👍”, comentaron los Isabella-fans.

Dinos si tu quisieras ver a la colombiana de nuevo en el ruedo y qué piensas de ella.