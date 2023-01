EXATLON All Stars: Público habla de presunto fraude para que ganen los rojos

EXATLON All Stars ha sido toda una montaña rusa de emociones y situaciones, donde las lesiones, los sentimientos encontrados y los roces han sido parte del show. Y como ya se ha vuelto habitual en el programa cada vez que se acerca la gran final, los televidentes ya empezaron a hablar de un presunto fraude.

Esta vez, a través de redes sociales, seguidores de EXATLON All Stars no se han quedado callados, y en concreto aseguran que presuntamente se estaría fraguando un plan para favorecer a los integrantes del equipo Rojo, a fin de que sean dos atletas del team Famosos quienes se coronen como campeones y no los Azules.

Las declaraciones del público, que valga la pena advertir, no tienen evidencias que las sustenten y que son motivadas en buena parte por las emociones que el show genera y las opiniones que surgen tras la manera como se va desarrollando la competencia, dejan ver las molestias por el presunto trato desigual con el que la producción ha manejado incidentes como las lesiones.

La gran queja que hace que tome más fuerza la especulación de un presunto fraude, estalló más tras la lesión que sufrió Ana Parra en la rodilla, que, de acuerdo a los televidentes, sin ser tan seria, hizo que la mandaran a casa, recibiendo un trato diferente a los Rojos que se han lesionado y que siguen en el programa, como han sido los casos de Jeyvier y Nona, entre otros.

“Bueno huele a fraude, porque si los demás que están lesionados se quedan y a ella (Ana) la sacan de la competencia sin luchar, cada día me decepcionó de este programa”, “Ya esta todo arreglado a favor de los Rojos, Ana es muy fuerte y debería quedarse en cambio atletas de los rojos los mantienen Lesionados”, “Pero no entiendo xq sacaron a Anna pero a Nona y Jeyvier dejaron k se recuperaran”, fueron algunas de las primeras reacciones.

“Noooo eso no se vale otra vez por lesión noooo y porque tiene que irse si esos otros ni pueden y ahí siguen los rojos”, “la Gran Trampa de este programa, los chapulines se lesionan y los mandan a descansar, no los sacan, también los dejan seguir participando en los circuitos que tal???”, “Mucha trampa descarada. Tienen preferencia siempre por los rojos, en este caso, con la gritona, que mujer taaaannn insoportable y preferencia por la Nona nona que lo que hace es llorar”, agregaron otros fans.”Ya esos lesionados rojos tienen que salir de inmediato si se fue Ana, por que esos dos rojos no!”.

Dinos qué piensas de los rumores de presunto fraude.