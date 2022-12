EXATLON All Stars: Circulan fotos de Ana Parra que tiene a todos hablando

Para nadie es un secreto que Ana Parra ha sabido utilizar su belleza para conquistar a miles de seguidores, quienes comezaron a admirarla por cuenta de sus excelentes habilidades deportivas, pero que luego cayeron rendidos ante su majestuosidad.

Y justo ahora, cuando se disputa el premio de campeona de EXATLON All Stars, la exreina de belleza compartió con sus miles de fans en Instagram un par de fotos que tiene a todos hablando.

La empresaria aprovechó la temporada de Navidad para colgar en su red social unas fotos en las que presume de su tonificada figura, su estilo y su gusto por la moda, que dejó a muchos con la boca abierta.

En las fotos, la colombiana luce como toda una top model, ataviada con un pantalón color tabaco, tennis y un top blanco que pone al descubierto sus abs de hierro, mientras posa con el cabello suelo y unas gafas de sol.

“La vida es bella 😍🌈🙏 #life #joy #beautiful #cute #beauty #me #photooftheday #picoftheday #instabeauty #instaphoto”, fue la frase con la que la deportista puso su publicación, que de inmediato generó todo tipo de comentarios.

Sus fans saltaron con reacciones en las que no pararon de elogiarla.

“Soy fanatica de exatlon y siempre voy por los azules. Los admiro mucho y que fuerte que eres”, “lo que te pongas te ves radiante como los angeles del cielo” , “simplemente fantastica”, fueron las primeras frases que recibió Ana. “No… te pasaste con esa foto”, “que hermosa te ves, dios te bendiga”, “🔥🔥🔥 hermosa como siempre saludos”.

“De que planeta serás marciana porque como te dije tú no eres humana … Pensé que en Venezuela era el Pais de las mujeres rectifico es COLOMBIA … todos los días me instalo a verte en la tv y apostando por ti .. saludos” dijo otro seguidor de la deportista azul.

Ana Parra ha dejado ver que también es una mujer con una enorme fé religiosa, pues tras su abrupta salida de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, por cuenta de un golpe en la nariz que tuvo, siempre vio ese incidente como algo de Dios.

“Soy muy consciente de que diosito tiene un plan para todos. Para todos, así tú no estés muy como de acuerdo con Él. Así tú en este momento digas: ‘¿por qué están pasando estas cosas?’, ‘¿por qué me haces esto diosito?. Pero en algún momento tú vas a estar consciente o vas a saber por qué pasaron las cosas. No hay que ir nunca contra los planes de Dios, el tiempo de Él siempre es perfecto”, dijo la colombiana tras salir del show en el 2021. “Así que, y si hay realmente algo, hay que ser positivo y agradecido… Esa es la frase que siempre tengo: ‘agradecer, agradecer por todo lo que pases en tu vida, desde que tú abres los ojos hasta que tú te acuestas’”

La ingeniera civil dijo que estuvo frustrada por ese suceso, pero entiende que las cosas pasan por algo.

“En este momento, digamos lo que me pasó ahora reciente, no sé. Tener este golpe en mi cara, que me quedó digamos una cicatriz grande, que estuve 8 meses encerrada en una competencia fuerte, y salir un día antes de cumplir un sueño, y que yo, digamos, estaba completamente segura que podía obtenerlo, y que no haya sido así, o haya sido así, era algo que yo estaba segura que podía lograr, y el hecho de que no haya sido así, me llenó mucho de frustración”, dijo la atleta.

“Pero gracias a Dios fue algo solo muscular y eso es algo que agradezco, porque el cuello es algo completamente delicado, y pues nada. Gracias a Dios no fue a mayores eso”, concluyó la modelo.

