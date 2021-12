Rifan relojes Apple Watch y audífonos entre fans de Norma Palafox: ¿Cómo participar?

Tras haberse convertido en la campeona de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, Norma Palafox saltó todavía más a la fama, y además de haberse convertido en todo un ejemplo a seguir entre la juventud, es rostro de muchas campañas publicitarias que saben que la mexicana cuenta con miles de seguidores.

Y esta vez la firma Del Montes Frutas, que tiene más de 130 años en el mercado y que es reconocida por sus productos, quiso rendir un homenaje a los fieles seguidores de la atleta y están haciendo una rifa que a muchos ha encantado.

La compañía está sorteando un reloj Apple Watch, al igual que unos audífonos inhalambricos AirPods, también de Appel, entre los seguidores de la estrella de la quinta temporada de EXATLON.

Así lo anunciaron tanto la deportista como la compañía de productos frutales, quienes dejaron ver a través de sus redes sociales que participar en el sorteo no es nada complicado.

“¿Eres fan de @normapalafox_ y quieres ganarte un Apple Watch y unos AirPods? ¡Sigue las bases y participa! #DelMonteFrutas 😎 #CosechamosLoBueno”, fue el comentario con el que la compañía está promoviendo en sus redes el sorteo.

Y ante la pregunta de qué necesitan hacer los fans de Palafox para poder registrar sus nombres en la rifa, que resulta un tremendo regalo navideño, la compañía emitió estas bases que compartimos con ustedes, y que debes seguir para estar dentro de los potenciales concursantes.

“✅ Bases:

1️⃣Like en la publicación

2️⃣Etiqueta a dos amigos, primos, etc. Deben de ser dos por comentario, (cuentas reales, diferentes, no de famosos), mientras más participes más oportunidad tendrás de ganar.

3️⃣Todos tienen que darle like a la publicación y seguir a Del Monte Frutas y a Norma Palafox.