Norma Palafox presenta al amor de su vida: ¡Y es mucho menor que ella!

Norma Palafox no solamente es una gran atleta sino que también es una mujer muy familiar, quien derrocha amor con sus seres queridos y con su público constantemente, y justo cuando muchos se preguntan quien la hace palpitar a mil por hora, la futbolista lo reveló.

La campeona de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos recurrió a sus redes sociales para compartir una fotografía con el hombre que le roba el corazón, y no tuvo tapujo alguno en asegurar que se ha convertido todo en su vida.

El mencionado caballero, no solamente es muy guapo sino que además es mucho menor que Norma Palafox, pero el amor entre ellos es tan intenso, que se les nota por los poros.

La imagen de su gran amor en Instagram fue enseñada por la deportista con un set de tres imágenes, captadas en una preciosa región mexicana de playa y mar, en una salida donde lució muy feliz.

“En la 3ra foto encuentran al amor de mi vida😍”, comentó la estrella del reality show de Telemundo, donde develó que el hombre que la llena de gozo y con quien se le acelera el alma, es su sobrinito.

Los comentarios de los seguidores de Palafox no tardaron en llegar, y no solo la elogiaron a ella sino también al tierno niño.

“Hermosos los dos ❤️❤️ 🙌” y “Saludos Norma, te tengo una gran admiración por lo gran deportista que eres ; pero más te admiro por el gran amor que le tienes a tu familia y en especial a tu amado sobrino . Bendiciones para ti y tu hermosa familia”, fueron algunas de las frases que le manifestaron a Norma.

El niño es hijo del hermano de la futbolista mexicana, con quien guarda una grandiosa relación y a quien hace poco le dedicó unas bellas palabras.

“El es una de las personas más importantes en mi vida y que sin pensarlo daría la vida, el también es cómplice de ser la persona que soy… hoy me nació escribirle un poquito, y decirle: ‘Te amo bro’, que soy afortunada de tener a este rellenito de amor,gracia, humildad y una gran ser humano como hermano, con sus contras claro jaja pero son mínimas”, comentó la deportista en su Instagram.

“En estos días que hemos estado muy muy cerca y que no han sido fáciles, quiero agradecerte por cada palabra para seguir echándole ganas, por cada tontada para hacerme reír (les confieso que es la persona más graciosa qué hay)😂,porque todos los días haces algo especial para mi, así sea mi comida o cualquier otra cosa por mínima que sea, muchas gracias!❤️”, agregó Palafox al hablar de su hermano. “Y no importa que sea ni donde ni cuando SIEMPRE, SIEMPRE ESTARÉ PARA TI,PARA APOYARTE, PARA ABSOLUTAMENTE TODO, Y por último quiero decirte nunca dejes de soñar, confío y se que puedes lograr todo lo que te propongas!”.

Norma Palafox también recuerda mucho a su madre, quien murió en septiembre del 2019, cuando ella estaba participando en el programa, y a quien le dedicó unas palabras tras ganar el reality.

“MAMÁ: no puedo cambiar el hecho que ya no estás aquí conmigo físicamente, pero he decidido vivir la vida como sé que te hubiera gustado. He decidido afrontarla con todas las herramientas que me diste, sin miedos, sin limitaciones sin prejuicios”, dijo la futbolista. “Prometo seguir seguir celebrándote con mis acciones y con cada reto que tome de aquí en adelante. Espero que estés orgullosa de mi hoy mañana y siempre. TE AMO MADRE! UNIDAS POR EL CORAZÓN HASTA LA ETERNIDAD,ABRAZO HASTA EL CIELO♥️👼🏼”