Ana Parra consiguió 15,000 con esta foto: ¿Por qué tantas miradas?

Ana Parra empezó la temporada navideña con la celebración del día de las velitas, típico en su país Colombia, y causó tremendo revuelo en redes sociales, luego de compartir un bonito mensaje con una candente fotografía que se está robando todas las miradas.

La exatleta de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos colgó en su Instagram una instantánea en la que presumió de su armoniosa figura en un bikini negro con encaje, que acompañó con un sombrero que le imprimió balance al llamativo look.

Y con la imagen, la exreina de belleza colombiana aprovechó para enviar un mensaje inspirador, motivando a sus fans a que no se detengan ante las adversidades.

“No importa lo lento que vayas mientras nunca pares 🐛🦋 Feliz día de las velitas para todos 🕯✨🕯”, fue el comentario que Ana Parra incluyó en su publicación.

La fotografía de la atleta del reality show de Telemundo fue tan exitosa, que en solo unas horas logró más de 15,000 “likes” por parte de los fans de la deportista, quienes no pararon de elogiar la anatomía y la personalidad de la modelo.

Frases como: “Simplemente divina. Muchos saludos❤️😍❤️”, “🔥🔥🔥 preciosa como siempre” y “SE ME SALEN LAS BABAS 😍 jajaja”, pronto llenaron las redes sociales de Ana. “Eres la octava maravilla del mundo 😍” y “Perfección 😍😍🔥 toda mi admiración. Me encanto tu actitud y entrega en la participación del equipo colombiano en el triangular del @exatlonmx 👏👏👏”, agregaron otros fans.

Tras su inesperada salida de EXATLON Estados Unidos, en la velada semifinal del reality, donde un accidente en el rostro la obligó a renunciar a su sueño de llegar a la final, la ingeniera confesó que se sintió muy mal, pero que con el tiempo aceptó lo ocurrido.

“Soy muy consciente de que diosito tiene un plan para todos. Para todos, así tú no estés muy como de acuerdo con Él. Así tú en este momento digas: ‘¿por qué están pasando estas cosas?’, ‘¿por qué me haces esto diosito?. Pero en algún momento tú vas a estar consciente o vas a saber por qué pasaron las cosas, y no ir nunca contra los planes de Dios”, comentó la atleta hace unos meses tras la lesión en su cara.

“El tiempo de Él siempre es perfecto, así que, y si hay realmente algo, hay que ser positivo y agradecido. Esa es la frase que siempre tengo: ‘agradecer, agradecer por todo lo que pases en tu vida, desde que tú abres los ojos hasta que tú te acuestas'”, agregó Ana.