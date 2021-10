¿Norma Palafox y Jeyvier enamorados de Ana Parra?: esto hicieron públicamente

A pesar de la rivalidad que los atletas de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos sostuvieron en el show a nivel deportivo, entre varios de ellos se crearon lazos de cariño y respeto muy fuertes, desarrollando amistades que perduran fuera del terreno de competencia.

Así lo dejaron ver esta vez Jeyvier Cintrón y Norma Palafox, quienes reaccionaron con mucho amor a una publicación de su compañera de reality show, Ana Parra, donde la colombiana luce unos guantes de boxeo y lista para luchar.

“Let’s Goo! 💪🏻 #workouttime #fitnessmotivation”, fue el comentario con el que la ingeniera civil acompañó su publicación, a lo que el boxeador y la futbolista respondieron con corazones de enamorados y mucha admiración por su amiga.

“🙌🏻👀🤩❤️✨”, fuero los emoji compartidos por el boricua para la colombiana, mientras que Palafox respondió solamente con emojis de amor con “😍😍😍”.

Y tal parece que los seguidores de Ana Parra compartieron el sentimiento de enamoramiento de Jeyvier y Palafox por Ana, pues la mayoría respondió a la publicación con corazones y “😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍”.

Mucho se rumoró sobre presuntos roces entre la colombiana y la mexicana durante su paso por la competencia, ya que eran las participantes más fuertes, pero ambas negaron que se llevaran mal, y por el contrario aseguraron tener una bonita amistad.

A pesar de que Palafox es menor que Ana Parra, la estrella del equipo de los Azules manifestó en un “live” después de su lesión en la semifinal de EXATLON, que no solamente guarda bellos sentimientos hacia la futbolista, sino que dijo que en más de una ocasión la mexicana fue quien la motivó para que no desfalleciera y demostró mucha madurez.

“Palafox para haber sido mi rival, mi contrincante, ella me levantó muchísimas veces. Cuando yo estaba muy decaída, cuando yo quería tirar la toalla y decía: ‘me voy a rendir’, ella se me acercaba y me decía: ‘no, venga, eche pa’ delante, siga”, dijo la colombiana, con evidente agradecimiento hacia su rival.

Ana Parra mencionó que incluso se veía con Palafox, al igual que la mayoría de los televidentes, peleando el trofeo de campeona del show de Telemundo.

“Ella me decía: ‘tú eres muy buena. Te mereces estar en las finales’. Y me ayudó muchísmo. Esas son las relaciones que crecen en Exatlon”, dijo la exatleta.

Actualmente Ana Parra anda dedicada a su promoción de su línea de trajes de baño.