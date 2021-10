¿Norma Palafox está ‘celosa’ de Ana Parra?: La regañó por posar con poca ropa

Desde hace un par de días Ana Parra viene infartando las redes sociales, luego de compartir en su cuenta de Instagram una candente imagen, en la que presumió de sus atributos, ligerita de ropa.

La preciosa exconcursante de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos se convirtió en tema de conversación en redes sociales, debido a la sensualidad que derrochó en la imagen, en la que lució en el punto perfecto entre candente y llamativa.

Fueron cientos los mensajes y comentarios que la ingeniera civil recibió por parte de sus fieles seguidores con semejante fotografía, pero entre ellos llamó la atención especialmente la reacción de su excompañera del reality show de Telemundo, Norma Palafox.

La campeona de la competencia no pudo evitar sumarse a los mensajes de los fans de Anita Parra, y tal como hizo cuando su amigo Jeyvier Cintrón posó también muy sexy en bóxers, la mexicana sacó a relucir su gracia, y emitió un gracioso regaño a la colombiana.

“Tapeseeeee🔥”, fue el mensaje escueto con el que Palafox reaccionó, pidiendo a la modelo que se cubriera más y no se exhibiera tanto, sonando con tono conservador, pero con evidente gracia.

Y aunque algunos fans de Ana pudieron pensar que la futbolista también estaría mostrando algo de celos ante la foto de la colombiana, la mayoría de seguidores de las dos atletas entendieron que se trató de una reacción chistosa.

“Qué graciosa”, “Norma, si se tapa no vende” y “qué risa…😂😂😂😂”, fueron algunas de las respuestas que los fans de Anita le respondieron a Palafox.





Ana y Norma luchan por el pase a la semifinal | Exatlón EEUU #5 Ana Maria Parra elimina de la competencia a Norma Palafox, y se lleva al pase a la semifinal.Exatlón Estados Unidos – Exatlón EEUU #5 Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. Famosos: Norma Palafox, Mack Roesch, Nicole Regnier,… 2021-08-20T03:45:00Z

“Foto de Viernes 🌸”, fue el mensaje con el que la atleta colombiana, quien debido a una mala pasada del destino que puso en su camino una lesión en el rostro en plena semifinal, evitó que llegara a la gala final a medirse con palafox, compartió la llamativa foto.

A pesar de la rivalidad en el terreno de juego que existía entre Palafox y Ana Parra en EXATLON, ambas deportistas han coincidido en que entre ellas hubo siempre una muy buena relación de amistad y admiración que hasta hoy perdura.

En un “live” con sus fans de Instagram, tras salir del show de telemundo, Ana Parra se desvivió en elogios hacia la campeona de EXATLON y recordó que en muchas ocasiones la futbolista la motivó a no desfallecer.

“Palafox para haber sido mi rival, mi contrincante, ella me levantó muchísimas veces. Cuando yo estaba muy decaída, cuando yo quería tirar la toalla y decía: ‘me voy a rendir’, ella se me acercaba y me decía: ‘no, venga, eche pa’ delante”, confesó la modelo que hoy mantiene la temperatura elevada en redes con sus fotos.