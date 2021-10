Mira la foto de Ana Parra que infarta en las redes: ¿Enseñó de más?

Además de ser una atleta de 100 puntos, como evidenció durante su participación en la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, Ana Parra es una consagrada modelo, que sabe cómo encantar a propios y extraños, como lo dejó ver con una candente fotografía que está dando mucho de qué hablar en redes sociales.

La colombiana colgó en su Instagram una preciosa fotografía de David Blazze, según reveló ella misma en su publicación, con la que infartó las redes sociales, pues en ella derrochó sensualidad al máximo.

La antigua concursante del equipo de los Contendientes logró subirle la temperatura al otoño por cuenta de la bella instantánea, que fue captada en la playa, donde se ve a Ana con los ojos cerrados, posando como toda una experta modelo, ataviada tan solo con una falda negra en transparencias y cubriéndose su pecho descubierto con un sombrero.

“Foto de Viernes 🌸”, fue la única frase con la que la deportista acompañó la fotografía, que en pocas horas se convirtió en tema de conversación entre sus fieles seguidores, quienes no solamente admiran de la atleta su enorme capacidad física y su garra para los deportes, al igual que su personalidad arrolladora, sino también su hermosura.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar

⁣”Hermosa❤️❤️”, “Toda una modelo 😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️”, “Espectacularmente bellísima mi bomboncito, besitos y abrazos desde New York 😘”, “ANITA BONITA❤️❤️” y “qué increíble 🔥qué sexy babe 😘”, fueron algunos de los comentarios que la publicación de la colombiana desató en su Instagram.

Otros fueron más atrevidos y algunos hasta la compararon con un ángel caído. “Woow que ricura 😍😍”, “Hermosa sirena colombiana 😍”, “Wow wow beautiful” y “Dios mio Anita😮😍”, dijeron otros cibernautas.

La atleta también compartió otra imagen en la que aparece ataviada con un atuendo deportivo, con la que hizo una confesión sobre una batalla que está dando con un deporte que no ha podido realizar al 100 por ciento.

“Los patines ha sido algo que siempre he querido hacer, pero me ha costado un poquito, aún no se frenar 🤦🏻‍♀️. Para frenar me tiro contra los muros, los árboles o cualquier cosa que ves 😂 pero lo sigo intentando 💪🏻😉”, dijo Anita Parra.