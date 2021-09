¿Ana Parra hablaba como hombre hace años?: Escúchala haciendo una confesión

Ana Parra fue una de las concursantes de la quinta temporada de EXATLON que supo echarse al público al bolsillo con su humildad, su belleza, su carisma y esa fortaleza física que mostró a lo largo de los 7 meses que duró la competencia de Telemundo.

Pero además de todos esos talentos, la exreina de belleza colombiana es una mujer muy graciosa, que siempre está haciendo todo tipo de videos graciosos, como ocurrió hace ya un buen tiempo, cuando sus seguidores la escucharon hablando como un hombre.

A pesar de que Ana Parra tiene una voz muy dulce, en el divertidísimo clip, se le escucha hablando con una voz masculina, que hizo ahogarse de la risa a más de uno, y mencionando una confesión.

“Yo todas las noches me pregunto, será que mi Cupido me flechó fue con un pan, porque lo que yo realmente amo con todas mis fuerzas, es comer”, se oye a Anita Parra diciendo en su TikTok, mientras viaja en un automóvil.

Pero más allá de la gracia que ocasionó la exintegrante del equipo de los Contendientes, el video de la deportista, que data de hace ya mucho tiempo, llamó la atención por su confesión sobre la parva.

La joven de 25 años reveló que decidió hacer ese clip, porque es fiel amante del pan, algo que sus seguidores más fieles saben plenamente.

“Les presento mi primer #tiktok… no me acordaba de él. Me reí mucho cuando lo vi (por lo del pan 🍞😂) cuantas acá igual que yo?”, fue el comentario que la estrella de los Azules agregó en su publicación, recordando su amor por el pan.

El simpático video de Ana hablando como hombre, generó de inmediato todo tipo de reacciones de sus fans, quienes no paraban de reírse y elogiaron el buen sentido de humor de la modelo.

Otros seguidores comentaron sobre el gusto extremo que la joven, oriunda de Sevilla, Valle del cauca, un pueblito ubicado en Colombia, tiene y no oculta.

“Es el pan literal jajajaa panecitos mañaneros!”, comentó una fan de la atleta, recordando aquellos días en los que la deportista dejaba sin pan a sus compañeros de reality, pues se comía los panes como si fueran gomitas.

Dinos que piensas de las divertidas salidas de Ana Parra en TikTok, y de la confesió que hizo sobre su enorme gusto por el pan, algo que en ella parece no tener mucho efecto, pues con su actividad deportiva quema muchas calorías sin problema.