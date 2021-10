¿Norma Palafox desbancó a Kim Kardashian?: Mira estas fotos

Norma Palafox confirmó durante su paso por la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, no solo que es una atleta poderosa, con mucha fortaleza física y emocional, que la llevaron a conquistar el trofeo de campeona, sino además es una mujer que conquistó al público con su envidiable anatomía.

Y esta vez la querida mexicana encantó en redes sociales, por cuenta de un set de fotografías, en las que presumió de sus atributos, que hizo que más de un cobernauta no dudará en compararla con la famosa Kim Kardashian, por encnatos que ambas comparten.

Palafox colgó tres fotos en su Instagram, donde lució su atlética figura en unos pantaloncitos deportivos, en color negro, que pusieron sus curvas al descubierto.

“Mi snack favorito😍, me como hasta la cuchara 🥄😂 @delmontefrutas #cosechamoslobueno”, fue el comentario con el que la deportista acompañó su set de fotos, en los que no faltaron quienes advirtieron que la aleta tácilmente cuenta con todo para desbancar a Kim Kardashian como la dueña de las mejores curvas y de otros encantos.

Frases como “Cuerpazo!!”, “Todo esooooo”, “ayy no, que chula estás 😍😍”, “Muy guapa y todo” y “Yo quisiera ser así de perfecta siempre😍😍😍”, fueron algunos de los comentarios que desencadenaron las llamativas imágenes. “En fuego”, “DIOSA 🔥”, y “So sexyyyyy 🔥🔥🔥😍😍😍😍”, agregaron otros fans de la atleta, quien en unas horas logró juntar casi 300 mil “likes”.

Tras su paso por el reality show de Telemundo, la futbolista destacó que esos meses aislada del mundo real, retándose a sí misma en todo momento, a nivel físico y emocional, la hicieron crecer como ser humano y deportista.

“Cierro un ciclo de mi vida con un mar de sentimientos encontrados. Terminamos la competencia más feroz del planeta 🤩 @exatlonestadosunidos y me siento tan afortunada de cerrar un ciclo, habiendo cumplido el objetivo♥️🏆”, dijo la mexicana, de 22 años en una publicación compartida tras haber ganado la competencia.

“En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho son los que más te hacen crecer. Para ser sincera, les comparto que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Había cientos de miedos, dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más”, mencionó Palafox. “En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente”.

La atleta de alto rendimiento agregó también que a pesar de los exigente de la competencia, su fallecida madre, desde el cielo, fue como su angelito.

“EXATLON es un reto único, te lleva al límite mental y físicamente, sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida. Hubo muchos momentos donde pensé tirar la toalla, pero siempre intentaba revivir el apoyo de mi madre, sus palabras incondicionales y sus enseñanzas, que me han convertido en la mujer que soy”, dijo la joven, agregando que el apoyo del públic también ha sido su motor.

“También intentaba alimentarme de esa energía de todos ustedes que sabía que estaban apoyándome desde afuera. Estuvieron en mi mente en todo momento, me ayudaron a retarme y superarme a mi misma”, concluyó en aquel entonces la hoy campeona de EXATLON Estados Unidos.

Dinos si crees que Palafox superó a la más famosa de las Kardashian con sus encantos.