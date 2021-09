La foto de 250,000 de Norma Palafox que impresiona en redes: ¿Qué enseñó?

Norma Palafox no solamente se convirtió en la ganadora de la más reciente edición de EXATLON, sino que además se volvió todo un símbolo de belleza y popularidad en redes sociales.

Y esta vez, la futbolista mexicana está causando sensación en su cuenta de Instagram, por cuenta de una llamativa fotografía en la que sus piernas tonificadas se robaron el show.

En la imagen, que ya cuenta con más de 250,000 “likes”, se aprecia a la guapísima deportista, parada con una imagen muy poderosa en una cancha de fútbol en México.

“Mi lugar feliz”, fue el comentario con el que Norma acompañó la comentada foto, que generó una avalancha de elogios y comentarios, entre ellos uno de su amiga y exganadora de la primera edición de EXATLON, Chelly Cantú, quien le dijo con mucha gracia: “Ya casi me alcanzas 🤪”.

Nicole Reignier se sumó a los piropos hacia la bella futbolista y dijo: “Estás mal de piernas amiga 😂🤣❤️”, mientras que Viviana Michel manifestó: “Fijateeeee nomas 👏🏼🤩andas on 🔥 Hermosa !! 😍 Siempre enfocada y lista para la acción 🤟🏾❤️ Te extraño mi amiga 💯 #WhoWantSome 💪🏽”.

Tras su paso por la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, Palafox confesó que haber ganado la competencia, fue algo que la llenó de mucho orgullo, pero también admitió que la ayudó a retarse como persona y a crecer en muchos aspectos de su vida.

“Me siento tan afortunada de cerrar un ciclo, habiendo cumplido el objetivo♥️🏆…

En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho son los que más te hacen crecer”, reveló hace unas semanas la mexicana en su red social. “Para ser sincera, les comparto que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Había cientos de miedos, dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más. En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente”.

La deportista mencionó asimismo que EXATLON la puso en momentos límite, que valora y aprecia.

“EXATLON es un reto único, te lleva al límite mental y físicamente, sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida. Hubo muchos momentos donde pensé tirar la toalla, pero siempre intentaba revivir el apoyo de mi madre, sus palabras incondicionales y sus enseñanzas, que me han convertido en la mujer que soy”, agregó Norma Palafox.