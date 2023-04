EXATLON: Norma Palafox reconoció el impacto mental que deja la competencia

A lo largo de las siete temporadas que ha tenido EXATLON Estados Unidos, han brillado decenas de atletas de alto rendimiento que han dejado huella en el reality show de Telemundo, mostrando que son unos verdaderos guerreros, capaces de enfrentar retos que muchos mortales no se atreverían ni siquiera a contemplar.

Y sin duda alguna, una de las atletas más poderosas que ha pisado las arenas de la llamada “Competencia más feroz del planeta” ha sido la mexicana Norma Palafox.

Sin embargo, a pesar de la fuerza física y mental que demostró tener la futbolista profesional, quien se convirtió en la ganadora de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, tras el final de la competencia en la que alzó el trofeo de la victoria, Palafox hizo una dura confesión.

La excampeona de EXATLON Estados Unidos confesó a través de sus redes sociales que estando dentro del programa de televisión hubo momentos en los que sintió que no podía más, y además, con mucha sinceridad, agregó que el reality la llevó a extremos mentales, que debió aprender a sortear.

“EXATLON es un reto único, te lleva al límite mental”, dijo Palafox en su Instagram, destacando que su fallecida madre se convirtió en un soporte de inspiración para poder hacerle frente a los momentos de duda y dolor.

“Y físicamente, sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida. Hubo muchos momentos donde pensé tirar la toalla, pero siempre intentaba revivir el apoyo de mi madre, sus palabras incondicionales y sus enseñanzas, que me han convertido en la mujer que soy”, advirtó en su misiva de agosto del 2021 la campeona.

“MAMÁ: no puedo cambiar el hecho que ya no estás aquí conmigo físicamente, pero he decidido vivir la vida como sé que te hubiera gustado. He decidido afrontarla con todas las herramientas que me diste, sin miedos, sin limitaciones sin prejuicios”, subrayó la mexicana, quien perdió a su madre en septiembre del 2019, cuando estaba compitiendo en uno de sus intentos en EXATLON.

Norma Palafox le hizo además una promesa a su madre, que hasta el día de hoy afirma haber tratado de cumplir a cabalidad.

“Prometo seguir seguir celebrándote con mis acciones y con cada reto que tome de aquí en adelante. Espero que estés orgullosa de mi hoy mañana y siempre.

TE AMO MADRE! UNIDAS POR EL CORAZÓN HASTA LA ETERNIDAD,ABRAZO HASTA EL CIELO♥️👼🏼”, dijo la deportista de alto rendimiento, quien agregó que la vida le ha dado una lección que la ha hecho ver las cosas de manera diferente.

“En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho, son los que más te hacen crecer”, comentó, revelando que entrar a EXATLON la asustaba mucho. “Para ser sincera, les comparto que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Había cientos de miedos, dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más. En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente”.