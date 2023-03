EXATLON: Norma Palafox habla de lo que debe ser una mujer

Norma Palafox se convirtió en la campeona de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, y desde ese entonces, su popularidad ha ido en aumento entre los televidentes, convirtiendo a la deportista en un referente al que siguen miles de personas.

Y esta vez la mexicana compartió una sentida reflexión sobre el verdadero ser de una mujer, justo en el mes que honra a las mujeres a nivel internacional.

La campeona de la llamada “Competencia más feroz del planeta” hzio una crítica sobre las muchas cosas que la sociedad o el mundo suele decirle a las mujeres sobre su deber ser y dejó en claro que solo hay dos únicas obligaciones que tiene una mujer en la vida.

“Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera 💜”, fue el contundente mensaje que manifestó la futbolista profesional en su red social.

El mensaje de Palafox encantó a sus fans, quienes se sumaron en una red de comentarios donde coincidieron con su premisa.

“Asimismo es, y que nadie se entrometa, pues nosotras las mujeres tenemos todo el derecho que nos hemos sabido ganar; eso me lo decía mi abuelita; 💙💙💖💖🇨🇺🇲🇽🏃🏻‍♀️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🙏🌹🤗🏆”, “Una hermosa mujer debe ser dos cosas: ser la más hermosa, llamarse Norma Palafox 😘😍”, “muy cierto”, “que ejemplo de mujer”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la deportista.

Otros optaron por hablar del look de la campeona con frases como: “Que lindos colores roomie💜”, “Espero y pronto retomes tu nivel y poder verte en selección”, “Todavía se te nota la piel rojiblanca 🙂🙂😍”, “Que guapaaa” y “que hermosura de mujer”.

Hace un tiempo, la campeona de EXATLON, quien perdió a su madre en el 2019, cuando competía en el reality de Telemundo, aseguró que es la mujer que es actualmente, gracias a su mamá.

“De una u otra forma, tuve a la mejor mujer del mundo a mi lado. Desde que inicio cada circuito, desde que estoy acá, siempre está en mi cabeza, desde que despierto, hasta que me duermo. Siempre encuentra una forma de decir ‘estoy aquí’, que me impulsa a dar lo mejor de mí. Todos los días está conmigo”, comentó la futbolista.

“Ya lo he repetido en varias ocasiones, ella se mudó a mi ser, a mi corazón. Está todo el tiempo. La verdad quisiera decir tantas cosas, pero siempre se me cierra la garganta. Para mí, mi mamá era todo. Todos lo saben y me he abierto con todos ustedes”, dijo.

“Mi mamá ha sido la mejor mujer del mundo, la que me enseñó a ser tal y como soy, la que me enseñó valores, a echarle ganas a la vida, a querer salir adelante siempre. Y por ella, estoy acá. Una de las razones por la que regresé acá, y lo dije, es ella. Es el motor, y le vengo a cumplir una promesa que hicimos”, concluyó Palafox.