Norma Palafox hizo llorar a todos en EXATLON: ¿Qué hizo la atleta?: [Video]

La noche del domingo concluyó la semana 15 en la quinta edición de EXATLON, y aunque la eliminación de Karime Cabrera generó tristeza entre los azules, tras el duelo que tuvo que vivir con su compañera Mirna Alma, fue una de las integrantes del Team Famosos, la que hizo llorar a todos.

Aprovechando que la velada deportiva transcurrió en la noche del Día de las Madres, el programa se tomó un momento para compartir un bello set de fotografías de los concursantes al lado de sus mamás, y Norma Palafox, quien perdió a su madre en septiembre del 2019, no pudo evitar emocionarse.

La mexicana dedicó unas hermosas palabras a su mamá, a quien describió como su angelito en el cielo, y de quien dijo era una grandiosa mujer, a quien le debe todo lo que es hoy.

“De una u otra forma, tuve a la mejor mujer del mundo a mi lado. Desde que inicio cada circuito, desde que estoy acá, siempre está en mi cabeza, desde que despierto, hasta que me duermo. Siempre encuentra una forma de decir ‘estoy aquí’, que me impulsa a dar lo mejor de mí. Todos los días está conmigo”, comentó la futbolista mexicana, con lágrimas en los ojos, haciendo llorar a sus compañeros de programa.

La emoción de Norma Palafox se fue intensificando y dijo: “Ya lo he repetido en varias ocasiones, ella se mudó a mi ser, a mi corazón. Está todo el tiempo. La verdad quisiera decir tantas cosas, pero siempre se me cierra la garganta. Para mí, mi mamá era todo. Todos lo saben y me he abierto con todos ustedes”.

El emotivo momento produjo lágrimas entre atletas de los rojos y los azules, y sin duda entre televidentes.

Norma continuó hablando de lo vital que su madre fue en su vida.

“Mi mamá ha sido la mejor mujer del mundo, la que me enseñó a ser tal y como soy, la que me enseñó valores, a echarle ganas a la vida, a querer salir adelante siempre. Y por ella, estoy acá. Una de las razones por la que regresé acá, y lo dije, es ella. Es el motor, y le vengo a cumplir una promesa que hicimos”, dijo Palafox.

Palafox cuenta lo que siente después del fallecimiento de su mamá | Exatlón EEUU #3 Capítulo 57Exatlón Estados Unidos – Exatlón EEUU #3 El circuito de la Fortaleza está a punto de empezar y antes de eso, Norma nos cuenta lo que siente por la muerte de su madre. Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el… 2019-10-25T12:30:00Z

La atleta usó su momento para honrar a todas aquellas mamás que como la suya, han sido ejemplo de lucha para sus hijos.

“Quiero aprovechar este momento, porque sé que hay muchas madres luchadoras, guerreras, que han pasado por diferentes situaciones, y nunca se han dado por vencidas, por nosotros, por cada uno de sus hijos. Y estoy segura que ellas, siempre lo he dicho, son las primeras que se tirarían de cabeza por nosotros. Es el ser humano más hermoso, más valioso que cada uno de nosotros tenemos, porque sin ellas, sin esas madres, no estaríamos aquí”, concluyó Norma Palafox.