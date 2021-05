Miss Universo prohibe besos, “selfies” y abrazos: Zozibini Tunzi hizo el anuncio

Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo, entró ya en la recta final en su edición número 69, y mientras avanza la competencia, donde la sudafricana Zozibini Tunzi entregará su corona, debido a restricciones por el COVID-19, las cosas con los fans serán muy diferentes.

A diferencia de otros años, en los que los fanáticos de Miss Universo podían compartir directamente con las candidatas, tomarse fotos, darles consejos, e incluso manifestarles muestras de cariño, en esta edición la regla de oro es mantener la distancia.

Así lo reveló la actual Miss Universo, Zozibini Tunzi, quien a través de un video compartido en la cuenta oficial de Instagram del certamen de belleza, anunció las reglas que ha impuesto Miss Universo para sus fans.

“Nosotros amamos a los fans, pero para que todos nos mantengamos seguros (…) tristemente no habrá abrazos, no entrevistas en persona en el sitio, no selfies y no aglomeraciones”, comentó la reina de belleza. “Estamos emocionados por esta competencia, pero queremos mantenernos seguros con la cooperación de todos”.

La Miss Universo sudafricana agregó: “Estoy muy emocionada de ver quien va a quedarse con mi corona en la edición 69 de Miss Universo el 16 de mayo…. Si usted va a estar acompañándonos en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, les pedimos por favor que nos mantengamos seguros siguiendo estas guías”.

Y a juzgar por los videos que los llamados “missologos” han estado compartiendo en redes sociales sobre el avance de Miss Universo, y la interacción que los fans están teniendo con las 74 concursantes que luchan por la corona de la más bella del planeta, las reglas están siendo seguidas al pie de la letra por seguidores y concursantes.

A pesar de ello, las candidatas siguen estando al alcance de los fans, quienes han podido apreciarlas, claro está que con máscaras todo el tiempo, de manera libre cuando se mueven por el hotel donde están hospedadas en Hollywood.

La ceremonia de coronación se llevará a cabo el próximo domingo 16 de mayo, desde el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en una gala que será transmitida por Telemundo, con Jackie Bracamontes y Carlos Ponce, como presentadores del especial en español.

Dentro del grupo de reinas latinas, Miss México: Andrea Meza, Miss Puerto Rico: Estefanía Soto, Miss Perú: Janick Maceta Del Castillo, Miss Colombia, Laura Olascuaga, Miss Argentina: Alina Luz Akselrad y Miss Chile: Daniela Nicolás, suenan como grandes favoritas, al lado de Miss Canadá: Nova Stevens, Miss Curazao: Chantal Wiertz, Miss India: Adline Castelino, Miss Filipinas: Rabiya Mateo y Miss Tailandia: Amanda Obdam.