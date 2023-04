Atacan en redes a Norma Palafox: ¿Qué hizo la campeona de EXATLON?

Norma Palafox se robó el corazón y los elogios de los seguidores de EXATLON Estados Unidos, de donde salió coronada como campeona de la quinta temporada del reality show de Telemundo.

Y aunque no cabe duda de que la atleta es una deportista de alto nivel, capaz de superar cualquier reto, su paso por la Liga de Fútbol Mexicano no termina de convencer del todo a los hinchas del balompié, quienes no paran de atacarla con fuertes críticas en redes sociales.

Así se evidencia en las publicaciones que Palafox suele compartir en su Instagram, donde a pesar de que sus más más fieles le lanzan elogios y bonitos comentarios, siempre está recibiendo dardos de quienes le piden que se dedique más al fútbol, pues no la ven como la gran estrella que pensaban que sería.

Un reciente video de TikTok, compartido por la campeona de EXATLON Estados Unidos en su Instagram, desató todo tipo de comentarios fuertes hacia la mexicana.

Sin embargo, la jugadora del Cruz Azul parece hacer caso omiso a las críticas que le lanzan, pues sigue subiendo contenido de la misma manera y entregada a su pasión que es el fútbol.

“Sin que lo tomes a mal, pero por dedicarte más a las redes sociales el fútbol que mostrabas al inicio de tu carrera ya lo perdiste, no tienes drible, no sabes desmarcar, cero asistencias, velocidad y rapidez es lo que se medio mantiene, ojalá trabajes para recuperarlo, te deseo lo mejor”, fue uno de los comentarios más suaves que recibió Palafox hace unos días, donde critican su falta de habilidades futboleras.

“Para eso (TikTok) es lo unico k eres buena”, “En vez de bailar ponte a jugar que ya ni sabes eso”, “Para eso tienes un poko de talento para jugar fútbol ⚽ no” y “mejor dedicate a eso porque de futbol no sabes nada”, comentaron los seguidores más duros.

“Para eso si eres buena x que para el futbol nomas no”, “Ni buena jugadora,ni buena en la comunicacion, si no existiera el Tik Tok que seria de ti?”, “Lo único bueno que hace porque al fútbol no tiene nada”, “No sabrá hacer otra cosa??” y “Siempre se supo el por qué valiste mauser en Atlas. Como jugadora, mejor ve a Tik Tok”, agregaron otros cibernautas.

Hasta el momento Palafox no se ha referido a los ataques que le lanzan, que a diario no dejan de llenar las redes sociales de la campeona de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

“Si como haces tik toks jugaras, o más bien tuvieras equipo”, “mamacita… eres una obra de arte… no tienes nada que estar haciendo ya en el futbol… esto es lo tuyo, se te da natural” y “ya retirate del futbol”, dijeron otros fans.

Dinos si crees que Norma merece ese tipo de mensajes sobre su manera de jugar o piensas que los fans se están pasando.