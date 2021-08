Norma Palafox envió mensaje a su mamá fallecida: ¿Qué le confesó?

Norma Palafox está disfrutando las mieles del triunfo, tras haberse convertido la semana pasada en la campeona de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, donde se llevó su trofeo de la victoria y $200 mil dólares.

En medio de la felicidad que le produjo semejante victoria, la deportista mexicana compartió unas bellas palabras, donde habló sobre lo que fue para ella haber estado en EXATLON, y aprovechó para recordar que la razón por la que volvió a la competencia fue una promesa que le hizo a su mamá, quien murió en septiembre del 2019, cuando ella estaba participando en el programa.

La estrella del equipo de los Famososos colgó en su Instagram una emotiva carta, y, entre otras cosas, allí envió un mensaje a su madre en el cielo, a quien describió como su heroína.

“MAMÁ: no puedo cambiar el hecho que ya no estás aquí conmigo físicamente, pero he decidido vivir la vida como sé que te hubiera gustado. He decidido afrontarla con todas las herramientas que me diste, sin miedos, sin limitaciones sin prejuicios”, comentó Palafox en sus palabras, donde de paso hizo una bonita confesión a su mamá, revelando una promesa que quiso hacerle.

“Prometo seguir seguir celebrándote con mis acciones y con cada reto que tome de aquí en adelante. Espero que estés orgullosa de mi hoy mañana y siempre.

TE AMO MADRE! UNIDAS POR EL CORAZÓN HASTA LA ETERNIDAD,ABRAZO HASTA EL CIELO♥️👼🏼”, agregó la futbolista.

La mexicana de 22 años admitió que EXATLON para ella no solo fue una oportunidad para poner a flote sus capacidades físicas y mentales, sino que reiteró que fue una deuda que tenía con su madre.

“En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho, son los que más te hacen crecer. Para ser sincera, les comparto que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Había cientos de miedos, dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más. En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente”, dijo la atleta.

“EXATLON es un reto único, te lleva al límite mental y físicamente, sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida. Hubo muchos momentos donde pensé tirar la toalla, pero siempre intentaba revivir el apoyo de mi madre, sus palabras incondicionales y sus enseñanzas, que me han convertido en la mujer que soy”, concluyó la campeona.