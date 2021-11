El bonito gesto de Norma Palafox con una fan: ¿Qué hizo la campeona de EXATLON?

Los seguidores de la quinta temporada de EXATLON, de la que Norma Palafox resultó campeona, a lo largo del programa, lograron no solo ver la excelente atleta que resultó ser la mexicana, sino el hermoso ser humano que la habita.

Y es que sacando a flote una vez más su sencillez y entendiendo el valor que sabe que tienen las cosas pequeñas para quienes la siguen y la ven como todo un ejemplo, la deportista tuvo un bonito gesto en pleno partido de fútbol.

Durante uno de sus partidos, la estrella del Pachuca, luciendo su camiseta con el número 22, acudió al llamado de una fan que fue a verla y quien desde la tribuna siguió sus jugadas.

Sin reparo alguno, Palafox se acercó hasta allí y le estampó su autógrafo en la camiseta del Pachuca que la jovencita llevaba.

Luego, la campeona de EXATLON Estados Unidos compartió una fotografía del bonito momento, y manifestó públicamente que tiene claro que ella es símbolo de inspiración para los otros y la gente la inspira con sus actos y su apoyo.

“Inspirar. Viviendo un sueño”, fue el comentario con el que Norma Palafox acompañó la fotografía, que en cuestión de horas recibió miles de “likes”, al igual que comentarios en los que destacaron la humildad que la jugadora de fútbol tiene y la responsabilidad con la que asume ser rol modelo para sus seguidores.

Y es que como se aprecia en las redes sociales de la mexicana, desde que era apenas una adolescente y soñaba con llegar a convertirse en futbolista profesional, Palafox siempre se ha manejado con actitud positiva y mucha garra, al igual que siendo ejemplo de inspiración para quienes la rodean.

Frases como “Cree en ti y todo será posible”, “La vida es prestada” y “Lucha hasta lograrlo”, retumban por montones en los mensajes que la atleta de alto rendimiento suele publicar para motivar a sus fans a seguir adelante y perseguir lo que deseen.





Exatlón EE.UU. 5: Norma Palafox comparte sus Mejores Momentos | Telemundo Video oficial de Telemundo. Norma Palafox comparte sus victorias, derrotas, sus momentos más emotivos y más divertidos en Exatlón Estados Unidos 5. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TelemundoYTChannel Exatlón Una prueba de habilidades grupales e individuales, una competencia que busca encontrar a la persona con las más fuertes habilidades físicas y mentales a través de… 2021-07-25T23:00:06Z

Y algo que también tiene muy claro Palafox es que su voz tiene poder y la ha usado en varias ocasiones, no solo para motivar a sus fans sino también para hacer denuncias, como ocurrió hace unas semanas.

La jugadora denunció el acoso sexual que tanto ella como muchas mujeres futbolistas reciben en el terreno de juego por la manera en que lucen, con todo tipo de comentarios incluso vulgares, algo que resulta muy incómodo.

“Estoy harta y dolida. Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedes ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos”, aseguró Palafox en una entrevista mostrada por Olé.

“Yo sé en lo que estoy. Lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda. Lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, agregó. “Pero no somos un objeto, no somos nada más un cuerpo, también tenemos sentimientos, también pensamos y también somos seres humanos. Solo les pido de todo corazón que respeten”.