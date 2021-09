Norma Palafox anuncia que estará en otra competencia: ¿Cuándo y dónde?

Norma palafox se ganó el corazón de los seguidores de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, de donde salió por todo lo alto como campeona, y dejando ver que lo suyo son los deportes, la mexicana anunció que ya saltó nuevamente al ruedo.

La deportista de 22 años, quien ha hecho una exitosa carrera en el mundo del fútbol femenino en México, anunció que regresó a la competencia, esta vez luciendo la camiseta del Pachuca, el equipo del que forma parte en la Liga Femenil azteca.

Así lo reveló Norma Palafox, a través de su cuenta de Instagram, donde colgó primero una fotografía, en la que apareció presumiendo de sus nuevos tenis, e informando que tras EXATLON, ya estaba entrenando con su equipo en las canchas.

“Feliz de estar de regreso en la canchas con mis nuevos XSpeedflow 😍🤩. Cuál prefieren ☺️ o 🤨? @adidasmx #creandoconadidas #Xspeedflow #adidasfootball”, fue el comentario con el que Palafox acompañó su publicación de Instagram.

Acto seguido, la ganadora de EXATLON, quien se llevó $200 mil dólares como premio, colgó en su Instagram otro set de fotos, ataviada con el uniforme de entrenamiento de su equipo.

“Tamo’ de vuelta 🙌🏼🤩🔜⚽️”, dijo la futbolista, mostrando en las imágenes que está ya metida en cuerpo y alma con su rol de futbolista y con el triunfo dentre ceja y ceja.

Las imágenes del regreso de Palafox al mundo del fútbol encantaron tanto a sus fans que sus dos publicaciones alcanzaron casi medio millón de “likes” en pocas horas y un mar de mensajes, llenos de elogios y buenos deseos por parte de los fieles fans de la deportista.

Tras su triunfo en EXATLON, la atleta mexicana, quien estuvo jugando con el equipo de los Famosos hasta antes de la semana final, compartió un sentido mensaje con sus fans, donde no solo abrió su corazón sobre lo que fue su vida en la competencia, sino donde también recordó a su fallecida madre, a quien le cumplió la promesa de triunfar en la competencia.

“¿Por donde empezar?.. cierro un ciclo de mi vida con un mar de sentimientos encontrados. Terminamos la competencia más feroz del planeta 🤩 @exatlonestadosunidos y me siento tan afortunada de cerrar un ciclo, habiendo cumplido el objetivo♥️🏆”, dijo Palafox. “En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho son los que más te hacen crecer. Para ser sincera, les comparto que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Había cientos de miedos, dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más. En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente”.

