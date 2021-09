Ana Parra muestra en video uno de los peores momentos de su vida: ¿Cómo está?

Ana María Parra, la exatleta del equipo de los Contendientes, hizo historia en la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, que llegó a su fin hace dos semanas, no solo por su poder físico y mental que la llevaron hasta la última semada del show, sino por haber protagonizado un doloroso momento, la noche previa a la final de la competencia.

Y aunque la joven modelo había mostrado estar tranquila tras el sufrimiento que le produjo su abrupta salida de EXATLON por la lesión que sufrió en la semifinal luchando contra Nathalia Sánchez, acaba de confesar que esa herida emocional sigue abierta.

La colombiana de 25 años, colgó en su cuenta de Instagram un video del momento exacto en que sufrió el golpe en la nariz y en el cuello que cambió la ruta de su paso por la competencia y de manera muy honesta admitió que le produce mucha tristeza saber que su camino por EXATLON, concurso que ganó Norma Palafox, terminó así.

“Uno de los momentos más tristes de mi vida 🤕”, fue el comentario con el que Ana Parra compartió el clip del accidente en EXATLON. “Pensé que después de pasar todos estos días podía ver este video sin sentir nada, pero se me volvió a arrugar el corazoncito 🥺”.

La ingeniera civil, quien actualmente está casada y es empresaria de su propia línea de trajes de baño, aseguró además que pese al dolor que siente por no haber llegado a la final del reality show, algo que anhelaba profundamente, ha tratado de manejar las cosas con calma.

“A pesar de todo, la vida me ha enseñado a encontrarle el lado bueno a todo y trato de mentalizarme que todo pasa por algo, todo tiene un propósito. 🙌🏼”, dijo Ana Parra, con mucho positivismo, y compartió una bella frase. “Casualmente cuando me desperté vi esta frase en mi celular por eso me atreví a publicar el video: ‘Algún día todo tendrá sentido, así que por ahora, ríete ante la confusión, sonríe a través de las lágrimas y síguete recordando que todo pasa por alguna razón’”.

Y dejando ver que sus palabras son respaldadas con sus acciones, Ana se mostró además sonriente y optimista, mostrando en su Instagram videos nuevos suyos de TikTok y otro tipo de fotos, donde luce radiante.

En un reciente “live” que la exatleta de EXATLON compartió con sus seguidores, también se había referido al tema de su accidente en el show y dijo: