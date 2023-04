EXATLON: El vicio con el que Nona González buscaba huir de todo

Nona González fue una de las concursantes de EXATLON Estados Unidos que tuvo el privilegio de regresar a las arenas de la llamada “Competencia más feroz del planeta” durante la edición All Stars, del reality show.

Y aunque los fans de la mexicana están muy contentos de ver la manera como la joven anda disfrutando de las mieles del amor, al lado de su compañero de competencia, Kelvin Rentería, y de escuchar que se siente muy feliz, la joven confesó que no siempre las cosas fueron así.

Nona dijo que en el pasado, quiso escapar de cosas que la atormentaban y no la dejaban ser ella misma, por lo que terminó abusando del alcohol.

Así lo reveló la participante del reality show de Telemundo, en su canal de YouTube “Intensamente”, donde dijo que tras caer en problemas de alcoholismo, su vida se volvió más complicada, creyendo que era una escapatoria.

“Yo hasta ese momento me di cuenta de mi realidad, que estaba huyendo de todo, que mi salida era el alcohol”, dijo Nona con mucha honestidad. “Me levantaba y era peor, porque traes encima los problemas y encima la cruda (la resaca) pero lo seguía evadiendo”.

Nona dijo que disfrutar de bebidas con alcohol debería ser un asunto de queres pasarla bien con moderación y no que se vuelva una necesidad, incluso si se tiene ejemplos de consumo, como pasó en su familia.

“Los patrones están para romperse. (La gente dice) soy alcohólico porque mi papá es alcohólico. Y no, yo rompo ese patrón, justo por lo que vi en mi papá, yo no quiero vivir eso, no quiero experimentar eso que destruyó su familia, que destruyó mi vida, que destruyó mi infancia”, dijo Nona. “Es un poder de decisión y de convicción, y de análisis y de introspección”.

En sus charlas honestas con sus seguidores, la futbolista profesional dijo de paso que hubo momentos en que estuvo viviendo una vida que no era la suya.

“Toda la vida viví con una coraza, y una barrera y me estaba afectado, y entendí que soy la persona más sensible del mundo. Los pasos a la felicidad son una reverenda estupidez, eso no existe. Necesitanos caer y fracasar, porque solo queda subir”, dijo la joven, advirtiendo que ya es otra.

“Entendamos que solo existe el hoy. Disfrutemos el presente. Me levanto con ganas de ser 1% mejor, todos los días…lo fácil que hueva, que pereza que todo fuera lineal (…) No soy sicóloga, no soy filósofa. No vengo a hablar de los 5 pasos de la felicidad, yo estudié administración y negocios internacionales…. (vengo a hablar de) mi visión de vida. (…) Tuve la dicha de estar en Exatlon, donde entendí quien era, de donde vengo, hacia donde voy, mis objetivos, mis metas, mis ambiciones y mi hambre por ser alguien”, concluyó la deportista.

Dinos que piensas de las confesiones de Nona González.