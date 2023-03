EXATLON: La esposa de Chuy Almada causa furor con candentes fotos

Chuy Almada es uno de los atletas más reconocidos que ha pasado por las arenas de EXATLON Estados Unidos, y además de la popularidad que ha ganado por su fortaleza física y mental, el bello matrimonio que ha consolidado con su esposa, Diana Avilés, se roba los aplausos.

El mexicano, quien es dueño de un gimnasio, constantemente comparte fotografías al lado de su guapa mujer, quien está dedicada al mundo del “fitness” y quien causa furor en redes sociales por cuenta de las candentes imágenes que publica, en las que presume de su evidiable anatomía.

La deportista, quien además es amante del boxeo, al igual que su esposo, trata también de enviar mensajes positivos a sus más de 106 mil seguidores con los que cuenta en su Instagram.

“Si te esfuerzas poquito en mantenerte feliz y positivo, descubres una nueva forma de ver los días 😍🙌”, fue uno de los mensajes que compartió recientemente la joven esposa del Toro, como lo conocen sus fans.

“Mi esposa, mejor amiga, consejera, porrista y compañera de mi vida. Agradecido con Dios por ponerte en mi camino 🙏 A seguir formando una familia tan bonita SIEMPRE unida en las buenas y en las malas. Te amo machin!!!”, le dijo en Día de San valentín el ex atleta de EXATLON a su amada mujer. “Pd: ¿cuando concebimos al 2do hijo? ¿a las gemelas? Tu pon la fechaaaa baby y Yo pongo el vodka tamarindo 😂 😏🔥 @dianaavilesf; El mejor equipo que puedes tener, es el que te da la pareja que eliges, con base al apoyo y respeto mutuo. 💙🫶🏼”.

La esposa del Toro, quien comenzó el proyecto “Boxeo Mexicano Boxing Gym”, conoció a su marido en redes sociales, gracias a ese programa.

“Él siempre ha sido una persona muy popular. A mi siempre me encanto, me parecía guapísimo”, fue la confesión que la joven hizo hablando con Al Rojo Vivo, en 2018, poco antes de casarse. “Nos seguíamos por las redes sociales. Un día él me habló y me invitó a salir, desde ahí creo que nunca nos hemos separado”.

La pareja tras casarse amplió el tamaño de su familia con la llegada del pequeño Jesús, conocido como “El Torito”, quien se ha convertido en otro motivo de felicidad para la pareja, desde el 2021.

Mira aquí las mejores fotos de la esposa de Chuy, no aptas para cardiacos.