EXATLON: La confesión de Nona González sobre sus problemas con el alcoholismo

Nona González, a quien los televidentes de Telemundo vieron recientemente en la séptima edición de EXATLON Estados Unidos, ha querido ser una atleta muy honesta con su público, y a través de su canal de YouTube, ha revelado información muy personal que pocos conocían.

Y luego de haber asegurado en su programa “Intensamente” que por muchos años vivió aparentando lo que no era, en redes circula otro video en el que la ex participante de EXATLON Estados Unidos confesó que tuvo problemas con el alcoholismo.

De una manera muy sincera, Nona aprovechó su canal de YouTube para compartir con sus seguidores aquel oscuro momento en el que abusó del alcohol como una manera de esconder sus problemas.

En el clip, que compartimos en esta nota, la mexicana reveló incluso que violó leyes, maltrató su cuerpo y cometió “estupideces”, debido al consumo excesivo de alcohol.

“Yo llegué a manejar borrachísima, a las 3:00 o 4:00 de la mañana, esa era mi escapatoria, y pensaba que con mis buenas calificaciones, cumplía, que como era buena hija, cumplía, pero estaba huyendo de mi realidad”, dijo la futbolista, quien pidió a sus seguidores no caer en la trampa del abuso del alcohol.

“Solo tú conoces tus demonios, pero deja de evadirlos, deja de sentir esa presión social. Ahora prefiero levantarme a las 10:00 de la mañana y hacer ejercicio y no levantarme a la 1:00 de la tarde, porque llegué a las 5:00 de la mañana”, dijo Nona. “Yo era súper sinverguenza. Los problemas no se van, se hacen más grandes, y pensamos que el alcohol es antidepresivo, pero es todo lo contrario. Hace más lento tu sistema nervioso central y si no te das cuenta, vas a acabar muy mal. Gracias a Dios me di cuenta hasta cierto punto, a tiempo”.

Nona prosiguió y mencionó que el trago se volvió parte de su vida, hasta que reaccionó.

“Desperdicié muchos momentos importantes de mi vida, hice muy mal las cosas, pero creo que aprendí y aprendí bien, y a buena manera. Es un llamado de atención, es un foco rojo de alerta para pensar por qué lo estás haciendo. Y es porque simplemente se te antojo estar en un mundo de excesos, en un mundo de falsedad, en un mundo de egocentrismo”, agregó la mexicana, quien actualmente vive un buen momento incluso en el amor, tras ennoviarse con Kelvin Rentería.

“Somos seres pensantes, sabemos porque hacemos las cosas, pero lo evadimos: (decimos) ‘no hay bronca, me levanto súper cruda, me voy por un aguachile y luego a hacer las mismas estupideces, a padecer lo que hiciste una noche antes y el arrepentiemiento te dura solo 10 segundos”, enfatizó la joven.

Sin embargo Nona dijo que el problema no es tomarse un trago, sino abusar de el alcohol y hacerlo no por gusto sino por evadir la realidad.

“Si toman y me invitan, claro que voy, pero a la mejor no llego temprano y no por presión social, pero no te lo mereces cada fin de semana echar a la mier.. toda la semana por cinco horas que te lleva a nada, te lleva a ese vacio”, dijo Nona.