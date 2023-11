Nona González aclara si fue infiel a Kelvin: “Afuera estaba mi príncipe azul”

Nona González aprovechó su eliminación de Exatlón Estados Unidos para aclarar algunos rumores sobre su rompimiento con Kelvin Rentería.

Unos días antes de ser eliminada, Nona se sentó con el presentador Frederik Oldenburg para anunciar que había terminado su romance con Kelvin. La atleta del equipo rojo se limito a decir que “era el momento de darme mi valor como mujer. A mí me enseñaron a ser independiente y soñar en grande”. Sin dar detalles sobre cómo fue el momento que ella terminó su relación de menos de un año.

Mientras que en las redes se dijo que Nona había terminado con Kelvin a través de una nota. Y que ella había terminado con él porque estaba interesada en otra persona. Este rumor si intensificó cuando Nona fue eliminada y le dijo a Yamilet al oído: “Diosito me quería afuera…porque allá está mi príncipe azul”. Ese momento lo pueden ver en el video, al final de la historia, en los primeros segundos.

¿Nona le fue infiel?

Nona aclara en sus redes si realmente le fue infiel a Kelvin. Además que no terminó con Kelvin a través de una nota y que esta será la última vez que hable del tema “porque no quiero más novela con mi vida sentimental”.

Nona dijo: “Yo estoy consciente que estaba en un reality e hice demasiada publica mi vida privada. Al igual ambos estábamos en el mismo ámbito. Solo les puedo decir que ustedes ven un por ciento de lo que pasa en realidad. Allá adentro es todo una burbuja. Yo tuve mis motivos. Yo estoy tranquila con mi decisión. No lo termine con una nota, no soy tan inmadura. Yo le di la cara, le di mis razones. No fue una decisión precipitada como lo dijo él. Ya habra su momento si él quiera aclararlo o no, está en él. Repito, yo estoy tranquila, sé lo que merezco y sé lo que valgo; sé mi valor como persona. Y si yo dije que afuera estaba mi principe azul, no es porque afuera tengo a alguien. Si no porque sé que está ahí esa persona que me pueda llegar a valorar al mismo nivel, en la misma sintonía y que quiera lo mismo que yo. Que se apasione igual que yo con lo que tiene y con lo que hace, simplemente es eso”.

Por su lado Kelvin publicó en sus redes el siguiente mensaje sobre su despedida con Nona: “Lo que bien comienza, debe terminar mejor. Creo que así termina la relación entre Nona y yo. Qué mejor forma de terminar como grandes amigos que somos. Con ese gran abrazo que para mí significa mucho. El hecho de dejar todas esas experiencias que vivimos juntos, dejarlas ahí y vivir de eso. Ese abrazo significó mucho para mí y para ella. Yo sé que vienen cosas mucho mejor”.

Play