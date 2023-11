¿Qué le dijo Nona a Kelvin tras ser eliminada de Exatlón Estados Unidos?

Durante la noche del domingo 26 de noviembre de 2023, un nuevo duelo de eliminación en Exatlón Estados Unidos, se llevó a cabo, en donde dos mujeres contendientes dieron la batalla por manternerse viva en la competencia más feroz del planeta.

Por parte del equipo Azul de los Contendientes, se encontraba la puertorriqueña Valeria Sofía Rodríguez de 24 años de edad, quien ganó la segunda temporada de Exatlón Estados Unidos y su rival, fue la competidora del equipo Rojo, Alondra “Nona” Gónzalez.

En un duelo extremadamente reñido, Valeria Sofía se quedó con el triunfo derrotando 4-2 a Nona, quien es la ex pareja sentimental del vaquero, Kelvin Noé Rentería. Así, Alondra se convirtió en la en la undécima participante en ser eliminada de “Exatlón Estados Unidos: All Stars 2023″.

Tras su salida, la futbolista profesional mexicana, dio unas emotivas palabras y por su puesto, se despidió de quien fue su novio por un largo tiempo.

¿Qué le dijo Nona a Kelvin tras ser eliminada?

Durante la última prueba de Nona Gónzalez, en donde se les exigió a las dos participantes mucha resistencia y fuerza, se le vio a Nona un poco cansada y su rival, logró aprovechar esto, y tomar una ventaja, aunque ambas llegaron al mismo tiempo al área de la puntería, en donde Valeria Sofía Rodríguez fue más clara y precisa. Tras confirmarse su eliminación, se pudo a ver a Nona, bastante cabizbaja, rodeada por su equipo rojo.

“No alcancé a ajustar, no alcancé a estar a la altura de los compañeros y por algo me voy hoy. Pero me voy tranquila, me voy satisfecha, me voy feliz. Di todo de mi”, fueron las palabras que dijo Nona.

Del otro lado, las cámaras se enfocaron en la cara de Kelvin Noé Rentería, quien con un gran abrazo despidió a quien en su momento, fue su novia.

En medio de ese abrazo Nona le expresó al oído: “Hace rato que empezaste. Te está yendo increíble. Termina esto. Cuídate mucho”.

Finalmente, frente a cámaras Alondra concluyó diciendo: “Exatlón me regaló una familia, un equipo rojo increíble y también me dio la oportunidad de creer de nuevo en el amor. Me dio la oportunidad de tener una relación súper bonita, aprendí un montón de Kelvin. Es, fue y será una persona súper importante en mi vida, y creo que como dos personas maduras, tomamos una decisión realista. Terminamos la relación, pero son cosas que marcan tu vida, y es una personita que voy a llevar aquí siempre [refiriéndose a su corazón], igual que a mi familia roja”.

LEER MÁS: ¿Qué se sabe sobre el aumento de las enfermedades respiratorias en China?