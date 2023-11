Kelvin le ruega a Nona: ¿Nona podría andar de romance con otro atleta?

Las arenas de Exatlón Estados Unidos se convirtieron en el escenario del principio y fin del romance entre Kelvin Rentería y Nona González. Nona fue quien decidió terminar la relación de diez meses con El Vaquero. Algo que ha Kelvin lo tomó de sorpresa.

Nona le envió una nota a Kelvin donde le decía que había decidido terminar con él. El Vaquero siente que está no es la manera de hacerlo. Entonces él se le acera porque quiere hablar. “No vamos hacer un show créeme que no …aun menos así. Pero lo importantes es que no te quiero perder. Mira no quiero dar una respuesta ahora…vamos a dejarlo así”, le dice Kelvin a Nona. Y continúa: “Yo igual que tú no quiero esto menos y te entiendo”. Al final, Kelvin le pide un abrazo a Nona. Abajo puede ver el momento.

Play

Se dice que detrás de este rompimiento, se debe a que quizás ellos quieren que termine la controversia. La que se ha formado porque es muy obvio que Kelvin apoya a su novia Nona cuando se trata de la eliminación de una mujer. Al parecer esto no le ha gustado a Nona porque se ha notado su cambio después que Kelvin se le acerco para motivarla en una de las eliminaciones.

Play

¿Nona está interesada en otro atleta de Exatlón?

Se dice que Nona podría estar interesada en Nate Burkhalter.

Cabe recordar que Nate y Nona se conocieron en la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos. En ese entonces andaba el rumor que Nate y Nona tenían un romance pues tenían mucha química. Pero ella lo desmintió.

A través de un en vivo Nona aprovechó para aclarar los rumores junto a su amiga y compañera de equipo Yamilet Peña. “La primera pregunta” dijo Yamilet, ¿Eres novia de Nate?

Play

A esto Nona respondió que nada que ver, que a pesar de llevarse muy bien, y verlo como “un angelito”, Nate es como un hermano para ella que quería con “Todo el corazón”. Eso es lo que Nona dijo en 2020.

Hasta ahora no se sabe si realmente son más que amigos o siguen misma amistad de antes. Solo el tiempo lo dirá.