EXATLON: Habla la mujer a la que Nona González le declara todo su amor: [FOTO]

Desde que comenzó su participación en EXATLON Estados Unidos hace ya un par de años, y tras su más reciente aparición en la edición “All Stars” Nona González se ha mostrado muy honesta sobre la vida que ha llevado.

Hace unos meses, a través de su canal de Youtube Intensamente, Alondra Nona González confesó que por mucho tiempo vivió una vida de apariencias, y también reveló que en su vida ha habido muchas personas que han confiado en ella y la han ayudado a convertirse en la mujer que es actualmente.

Y justo el domingo pasado, la mexicana aprovechó su cuenta de Instagram para honrar a la mujer que más ama en la vida, a quien aprovechó para declararle su amor públicamente.

Se trata de Rocío Meza, la guapa mexicana que le dio la vida, y a quien Nona aseguró amar con toda el alma, tras referirse a ella como “un mujerón”, no solo por lo guapa que es la aseñora sino por su fortaleza.

“Feliz día a este mujeron, que me alcance la vida para darte lo que tanto mereces🤞🏽gracias por ser esa luz tan bonita, por ser esa mujer llena de garra, por celebrar como nadie mis triunfos y por abrazarme fuerte en mis derrotas. Ojalá todos tuvieran una Chio en sus vidas. Te amo ma 🫰🏽♥️”, comentó Nona en su bello mensaje a mami.

Y tras sentirse halagada por semejante declaración de amor tan hermosa, Rocío respondió a su preciosa hija con un mensaje en el que aseguró que le corresponde a Nona en su nmenso amor y se declaró llena de suerte por tener a la atleta y a sus hermanos como sus bellos hijos.

“Muchas gracias hija, sabes que te amo y soy la Mamá más afortunada y bendecida por tener a este extraordinario ser, la mejor hija, la mejor hermana, que Dios te bendiga mi hermosa chiquilla”, comentó la mamá de Nona en el Instagram de su famosa hija.

Nona González, quien en las arenas de EXATLON “All Stars” se enamoró de Kelvin Rentería, a quien últimamente ya no presume en sus redes sociales, se sinceró sobre su vida en su canal de Youtube, proyecto con el que ha querido servir de motivación para muchos de sus seguidores.

En una de sus honestas conversaciones, Nona dijo que por mucho tiempo vivió de apariencias, e incluso confesó haber tenido problemas con el alcohol para tratar de esconder sus angustias y presiones.

“Toda la vida viví con una coraza, y una barrera y me estaba afectado, y entendí que soy la persona más sensible del mundo…Los pasos a la felicidad son una reverenda estupidez, eso no existe. Necesitanos caer y fracasar, porque solo queda subir”, dijo Nona. “Está bien sentirse mal, no está mal tirarse a llorar y ser vulnerable”.

Nona gregó: “Hice una transición de vida y conocí en realidad a Alondra González. Hace un año tuve muchos traumas, muchas caídas, muchos fracasos. Mucho tiempo de mi vida viví bajo una nube de críticas, de quejas… era una persona que me consumía, era una persona pesimista, sin rumbo, que corría en círculos. Ahorita todavía arrastro mis demonios, pero creo que los estoy encarando de la mejor manera”, concluyó Nona. “No me siento tal cual al 100 y con éxtasis de felicidad… la vida es cabrona, es difícil, pero se afronta y se vive, depende de tu actitud”.