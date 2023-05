EXATLON: Nona González presenta a la mujer que es su verdadero amor

Nona González se robó el corazón de miles de seguidores de EXATLON Estados Unidos, tras su participación en la edición All Stars, de donde salió muy enamorada de Kelvin Rentería, con quien comenzó un noviazgo formal.

Y aunque en el pasado la mexicana había presumido de una relación amorosa con una mujer deportista, la exfutbolista gritó a los cuatro vientos que Cupido había hecho de las suyas uniéndola con el vaquero Rentería, a quien presumía en sus redes sociales de manera constante, dejando ver que su amor iba viento en popa.

Pero en las últimas semanas, para sorpresa de sus seguidores más fieles, Nona dejó de repente de compartir en su Instagram fotos y mensajes al lado del excompetidor de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

Y justo cuando los fans de la deportista se preguntan qué pasó con el noviazgo con Kevin, y cuál es el estatus de su amor, a la lista de publicaciones positivas, en las que se le ve sola, haciendo múltiples actividades como rutinas en el gimnasio y paseos, Nona sumó una muy hermosa.

La exintegrante del team Famosos dedicó unas bellas palabras para presentar a la mujer que es su verdadero y gran amor, y enterneció las redes.

Nona colgó en su Instagram una preciosa fotografía, ataviada en un diminuto bikini, en la que lució muy sonriente al lado de una guapa mujer, que presumió de sus encantos en un pantalón corto de mezclilla y un top playero y se declaró afortunada de tener a su lado el amor de semejante mujer.

Se trata de la mamá de la deportista, quien impresionó al lado de su hija, pues más de uno coincidió en que parecen hermanas.

“Feliz día a este mujeron, que me alcance la vida para darte lo que tanto mereces🤞🏽gracias por ser esa luz tan bonita, por ser esa mujer llena de garra, por celebrar como nadie mis triunfos y por abrazarme fuerte en mis derrotas. Ojalá todos tuvieran una Chio en sus vidas. Te amo ma 🫰🏽♥️”, fueron las bellas palabras con las que Nona presentó al mujerón de su vida.

Su madre agradeció los comentarios de su hija y dijo: “Muchas gracias hija, sabes que te amo y soy la Mamá más afortunada y bendecida por tener a este extraordinario ser, la mejor hija, la mejor hermana, que Dios te bendiga mi hermosa chiquilla”.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar, y llenaron las redes de Nona con muchos elogios para ella y para su hermosa madre.

“Feliz día ❤️”, “que hermosas mujeres”, “tu mamá está muy chula”, “parecen hermanas”, “ese es el verdadero y único gran amor: las mamás” y “pero que hermosa mujer!!! Parecen hermanas! Un feliz día de Madres!”, fueron algunas de las reacciones ante la publicación de Nona.

Otros fans no pudieron evitar preguntarle por su romance con Kelvin Rentería con frases como “No me diga que se acabó el romance con el Vaquero. 😔”, “Felicidades. Donde esta el vaquero que ya no se ve contigo. Hacían una pareja hermosa”, y “que pasó con el vaquero???”.

