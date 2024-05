Lupillo provoca a Romeh tras cerrar el Cuarto Tierra: Lo que no se vio en la gala

Lupillo Rivera se dio el gran gusto de cerrar el Cuarto Tierra. El cantante de 52 años no pudo contener su alegría al entrar a Tierra y comunicarle a Rodrigo Romeh y Maripily que solo tenían 10 minutos para despedirse del cuarto. La noticia devasto a Maripily que no pudo contener las lagrimas. Ya que había vivido 100 días en dicho cuarto. Romeh también estaba triste pero con la frente en alto.

Luego todos los habitantes se sentaron en la sala, incluyendo Romeh y Lupillo. “Si no lo hubieras dicho cómo lo dijiste hubiera sido otra cosa”, dijo Romeh sobre cómo Lupillo les aviso que había cerrado el cuarto Tierra. Mientras que Maripily le dice “déjalo ya que él dijo que iba a hundir Tierra”.

Pero Lupillo le responde a Romeh que “a mí no me apuntes con el dedo. Cuando te crezcan los huevos, me apuntas con el dedo…cuando te crezcan los huevos…cuando los huevos caigan, me buscas”. Este momento no lo transmitieron en la gala. Pero abajo lo puedes ver.

“Escuchen al pandillero de Lupillo. ¿Ya vieron que Telemundo lo protege? Eso no lo mostraron en la gala”, comentó un usuario en las redes.

“Así se atreven a decir que Romeh empezó si fue el pandillero como siempre insultando a MP. Lo que le duele es que Romeh no le tiene miedo y educadamente le dice las cosas , que el se quiera dar sus aires de pandillerismo es otra cosa! Asco da este señor😖”, dijo otro.

Mientras que Telemundo transmitió el momento en que Romeh le dice: “Tu [Lupillo] me intimidas cero”.

Lupillo: “¿Qué tiene?”

Romeh: “Entonces cálmate y se educado”.

Lupillo: “Entonces no me apuntes con el dedo…¿me vas a calmar?…quiero ver que me calmes”

A pesar que Lupillo provocó a Romeh, este solo le siguió diciendo que se calme con una sonrisa en la cara.