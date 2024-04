Romeh vs. Lupillo se enfrentan en La Casa de los Famosos 4

Todos estaban alerta para ver el cara a cara entre Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh en La Casa de los Famosos. Lupillo fue el último que le faltaba posicionarse detrás de uno de los nominados. Cuando le llegó su momento, Lupillo se sacó la chaqueta y se la dio a Aleska y caminó hacía Romeh.

Lupillo empezó dicíendole que había sido un placer jugar con él y de conocerlo. Se sintió como si Lupillo está seguro que Romeh será eliminado este lunes 15 de abril.

Durante el cara a cara, Paulo y La Melaza estaban atentos si tendrían que separar a Lupillo y Romeh. El presentador Nacho Lozano pidió la ayuda de Melaza a Paulo para que los separe cuando Lupillo y Romeh se empezaron a acercar mucho.

Abajo puede ver el enfrentamiento entre Lupillo y Romeh

Lupillo: Romeh a sido un placer jugar contigo, un placer conocerte y aprender de ti. A sido un placer enseñarte cosas nuevas. Hay códigos de hombres que las mujeres no cuentan…Me avergüenza que seas tan labioso. Estuviste por toda la casa diciendo…que el trato acá…es una labia muy interesante. Pero a la vez rogándome que regresará al cuarto Tierra con una disculpa falsa.

Romeh: Lupillo eres un mentiroso. Has mentido en todo. Hasta me mentiste a mí. Yo te di una disculpas para que te sintieras bien. En ese momento a mí no me costaba pedirte disculpas y las veces que fueras porque en ese momento te tenía cariño. Has maltratado a Ari, yo no lo digo, lo dice ella.

Lupillo: Te reto…si es verdad me salgo yo. Sino te sales tú

Romeh: Eres un machista…estas haciendo todo mal. Hasta te lo han venido a gritar.

Lupillo: Quién me lo ha gritado?

Ariadna: Siempre insítando la violencia.

Romeh: Por tantas mentiras…por eso se te acabo esto. Esa obsesión.

Reacción de los fans de La Casa de los Famosos

“No hay que darles gusto de que saquen a Romeh. Yo estaré votando la más que pueda. Si el sale Ari la tendrá más difícil en es casa”.

“que cringe cuando “canta””

“Es súper obvio

Ayer se vio, las llamadas de advertencia le daban a Romeh a pesar de que el no estaba haciendo nada malo 🤷‍♀️”