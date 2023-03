EXATLON EEUU: Mira a ‘La Pantera’ bailando salsa [VIDEO]

Denisse ‘La Pantera’ Novoa ha demostrado ser una buena bailarina. La atleta mexicana, quien se dio a conocer en la tercera temporada del show deportivo, al igual que la quinta y de hecho estuvo en la más reciente edición All-Stars [Todos Estrellas] donde veteranos de diferentes temporadas compitieron una vez más para coronarse como ganadores, está emprendiendo en el mundo del baile.

Hemos visto a una ‘Pantera’ más segura de sí misma después de la última temporada. La actriz, que radica en Miami, ha estado tomando clases de baile. Pero no cualquier tipo de clases, sino bachata sensual, donde se aprende a bailar bachata con un toque de sensualidad.

Nació para bailar

La bachata no es el único baile que la joven ha dominado, pero también está tomando clases de Salsa. Con una sonrisa y su compañero de baile en mano, ‘La Pantera’ demostró sus pasos de salsa. En un video publicado en sus historias de su Instagram personal, ‘La Pantera’ muestra sus nuevas habilidades del baile caribeño.

¿Dónde se originó la salsa?

Según la página historia-biografia.com, “La salsa es un género musical que surgió a finales de los años 60 como resultado de la fusión del son cubano y otros géneros de la música caribeña, como el jazz y otros ritmos estadounidenses. Esta música fue desarrollada principalmente por músicos cubanos y puertorriqueños en el Gran Caribe y la ciudad de Nueva York”.

Su amistad con Yoridan Martínez

Desde el principio, Martínez, el ganador de la séptima temporada, y Novoa mantuvieron una linda amistad, ya que ambos estaban en el mismo equipo [Contendientes].

“La amistad con Denisse literalmente fue igual, ósea, de hecho, cuando salimos [del programa] yo no sabía cómo se veía desde de dentro” Y es que se rumoraba que ambos tenían más que una amistad, algo que el Cubano de Fontana, California, negó rotundamente.

“Y vi que, pues, hacían noticias y post [publicaciones] y decían que, si está enamorado de esta persona, enamorado de la otra persona. Y que pasa, yo digo, que yo hago las cosas de corazón entiendes. Que yo tenga una relación de amistad con una chica no significa absolutamente nada,” respondió Martínez en una entrevista por YouTube.

“Yo la quiero muchísimo, la voy a apoyar en todo porque somos un equipo. Y pues la conexión fue muy linda. Yo a Denisse la quiero muchísimo, creo que es una persona increíble y pues fue eso simplemente una amistad. No sé por qué la gente dice las cosas, que lo entiendo no. A veces, pues, el chisme le gusta a todo el mundo, pero yo todo lo hacía de corazón. Sin ninguna intención en sí y ósea, yo soy hijo de dios y siempre hubo respeto. Hubo respeto con absolutamente todas las personas, tanto hombres como mujeres. Que como yo te digo, si yo hago las cosas de corazón no significa que haya ninguna intención de otra manera. Pero ósea, yo la quiero muchísimo. La conexión fue superlinda. Hicimos un montón de cosas juntos,” añadió el empresario.

¿Qué tal te parecieron los pasos de baile de Denisse? ¿Será que se estará preparando para una competencia de baile? Déjanos saber lo que piensas.