EXATLON EEUU: Chelly Cantú celebra un día muy especial con su esposo

La copresentadora de Exatlón Estados Unidos, Marícela ‘Chelly’ Cantú, estuvo festejando un día muy especial con su esposo. Chelly se coronó como la primera mujer en ganar la competencia deportista y desde ese momento la hermosa gimnasta de México se convirtió en una de las favoritas del público.

Cantú, quien participó en las olimpíadas en Beijing en el 2008, ganó la primera temporada del reality show. En el 2011 Cantú conoció a quien hoy es el amor de su vida, Luis Carlos Santos. La pareja lleva 12 años juntos y fue con este hermoso mensaje que Chelly le dedicó a su amor en su aniversario.

Un mensaje emotivo

“12 años juntos 😱 Son bien poquitos, pero vaya que hemos aprendido en estos 12 años…te amo mucho! Gracias por querer aprender a mi lado y por enseñarme tantas cosas, Siempre a tu lado! Definitivamente no hay un manual que te diga cómo hacerle para aguantar tanto a tu pareja 😅 jajaja, pero si les puedo decir que hoy en día existen muchas herramientas para aprender a amar, porque el enamoramiento se acaba, y yo se que es muy padre sentir esas mariposas, pero ¿qué haces cuando ya no se sienten igual de intensas que antes? Todos vamos cambiando a lo largo de nuestra vida, vamos evolucionando y así como evolucionamos solos, también debemos evolucionar con nuestra pareja. Cada vez es más difícil mantener una relación para toda la vida, porque no cualquiera se atreve a comprometerse, cada vez valoramos más nuestro tiempo, nuestra salud física, mental y espiritual, por eso analicen siempre todos los factores para que valga la pena estar juntos por muchísimos años. Nuestra relación no ha sido nada fácil, aunque a veces eso parezca, sin embargo aquí seguimos dándolo todo para mejorar uno para el otro. Definitivamente nadie nos enseña a escoger ese compañero de vida, así que, si te equivocas no te avergüences, porque seguirás cometiendo errores toda la vida, solo asegúrate de no volver a cometer los mismos errores. Vida solo hay una, se feliz con lo que tienes ahora, el futuro ya llegará con todo eso que mereces! 🤎❤️🧡💛💚💙💜🖤🤍”

Pero su esposo no se quedó atrás y también le dedico unas palabras a su amada

“Definitivamente lo que vale la pena cuesta! Agradezco infinita mente a Dios en ponernos en el mismo camino! Sigamos de la mano de el! Gracias mi reina por absolutamente todo! Espero hacerte feliz así como tu lo haces conmigo! Amo lo que estamos construyendo!”

Los fans la felicitan por su aniversario

Los seguidores de la pareja también se unieron a la celebración y los felicitaron.

“Felicidades muy bonita pareja,Chelly la admiro mucho y le tengo cariño por su humildad,la conozco solo por su página y verla en exatlon pero siento que la conozco en persona bendiciones y siga agregando años y felicidad a su matrimonio.♥️♥️” y “Feliz aniversario chelly 😍😍Dios bendiga tu hogar y que sigan siempre juntos con ese amor bonito ♥️ 💕” fueron algunos de los comentarios de felicitaciones.

¡Que viva el amor! Y muchas felicidades a Chelly y a su esposo Luis en su aniversario.