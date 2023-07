Kelvin Rentería y Nona González juntos otra vez: Mira en que andan

Una de las parejas más queridas de Exatlón Estados Unidos volvieron aparecer juntos. Muchos fans del show sigue a la pareja desde que salió del reality que terminó a principio del 2023. Ellos se fueron de viaje y publicaban cariñosas imágenes en sus redes hasta que pararon. Desde entonces empezaron los rumores que quizás habían terminado. Pero la realidad es que Nona González vive en México y Kelvin Rentería en los Estados Unidos por lo que mantienen una relación de larga distancia. Cada vez que sigue pasando el tiempo sus seguidores empiezan a preguntar a Nona y a Kelvin sobre si continuan juntos. Pero ambos prefieren no contestar a las preguntas o comentarios. “Deberías de contestar la pregunta que todos te hacemos. Eso es educación ya que te seguimos”, comentó un usuario. “Kelvin nos gusta somos sus seguidores también. Lo menos que puedes decir estamos juntos o no eso es simplemente que tus seguidores queremos saber. Gracias”.

Mientras otros seguidores defienden la privacidad de Nona y Kelvin. “Una cosa es que muestra su día a día, otra cosa es su vida privada y como tu y todos los demás tiene el derecho de mantener privado, y no tiene porque darle explicaciones a nadie aunque sea su seguidora, no tienes ningún derecho tu ni nadie a exigir saber algo que ella no quiere contar”, defiendo otro.

Pero al parecer Nona y Kelvin tienen una gran sorpresa. Ya que este martes ambos publicaron en sus historias con una foto juntos en un auto en Guadalajara, México, con el siguiente mensaje: “Vienen cosas chingonas”. Así es, los ex atletas de Exatlón Estados Unidos andan en algo que esperamos muy pronto lo compartan.

Antes de subir la imagen juntos, Nona subió un video de ella pintando lo que parece ser un pequeño restaurante. Kelvin está filmando y comenta jocosamente sobre la técnica de Nona al pintar y si alguien la quiere contratar “para más información envíenme un mensaje por Instagram, yo soy el manager”. Luego Nona le pregunta: “¿No me contratas?.

¿En qué andará la pareja? ¿Planean abrir un negocio juntos? Solo el tiempo dirá lo que ellos tienen entre manos.

Abajo pueden ver la foto que subieron en sus historias esta semana.