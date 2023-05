EXATLON: Nona González se destapa y muestra todo en atrevido atuendo

Nona González no solamente encantó a los fans de EXATLON Estados Unidos con sus inmensas habilidades deportivas y su alma guerrera para enfrentar los retos y circuitos que le impuso la dura competencia, sino que además se convirtió en una de las atletas más admiradas por su belleza natural.

Y esta vez la exintegrante del team Famosos del reality show de Telemundo, tiene encantados a sus fieles admiradores, por cuenta de un par de fotos que compartió en redes sociales, en las que mostró todo… todo lo hermosa, sensual, fresca y atractiva que es.

Nona colgó en su Instagram un par de imágenes, que dejaron ver su destape al mundo del “fashionismo”, en las que luce muy llamativa, ataviada en una falda larga con una amplísima abertura, que acompañó con un micro top en color crema, que le permitió enseñar mucha piel.

“S A O L 🫶🏽🤍 #SHEINforAll #saveinstyle @shein_mex @sheinofficial”, fue la frase que Nona agregó en su post, donde además presumió de una fotografía levantando a una bebé, de quien no mencionó quien era.

El look de la exatleta de EXATLON All Stars encantó todavía más, pues la mexicana optó por lucir muy fresca, con el cabello suelto y muy poco maquillaje.

Los comentarios de los fans de la ex futbolista no tardaron en aparecer, y en unas horas la fotografía no solamente contó con casi 20 mil “likes”, sino que además llovieron los elogios.

“Endiabladamente bella 🔥”, “Saludos bella q estés bien!”, “me encanta ese look!! te ves preciosa”, “Hermosa 😍❤️😍❤️😍❤️😍😍❤️❤️😍❤️😍”, y “Muy perrissss piciosa 😍”, fueron algunas de las reacciones que generó la publicación de la tambien influencer.

Y precisamente en una de sus recientes reflexiones sobre la vida, Nona, quien hasta hace unas semanas sostenía un romance con Kelvin rentería, de quien no volvió a hablar, se refirió en su canal “Intensamente”, sobre la falsedad que por años mostró siendo quien no era, hasta que entendió que como ser humano también puede fallar.

“Toda la vida viví con una coraza, y una barrera y me estaba afectado, y entendí que soy la persona más sensible del mundo”, reveló la atleta de alto rendimiento. “Los pasos a la felicidad son una reverenda estupidez, eso no existe. Necesitanos caer y fracasar, porque solo queda subir (…) Entendamos que solo existe el hoy. Disfrutemos el presente… Me levanto con ganas de ser 1% mejor, todos los días…lo fácil que hueva, que pereza que todo fuera lineal”.

En su canal de YouTube, la atleta mexicana ha afirmado que aunque desea ayudar a otros compartiendo sus experiencias, no está tratando de dar una hoja de ruta para nadie.

“Voy a hablar de mi experiencia, de mi vida. No soy sicóloga, no soy filósofa. No vengo a hablar de los 5 pasos de la felicidad, yo estudié administración y negocios internacionales…. (vengo a hablar de) mi visión de vida”, dijo la exfutbolista en su video, donde afirmó que el reality de Telemundo la cambió. “Tuve la dicha de estar en Exatlon, donde entendí quien era, de donde vengo, hacia donde voy, mis objetivos, mis metas, mis ambiciones y mi hambre por ser alguien”.

“Hice una transición de vida y conocí en realidad a Alondra González. Hace un año tuve muchos traumas, muchas caídas, muchos fracasos. Mucho tiempo de mi vida viví bajo una nube de críticas, de quejas… era una persona que me consumía, era una persona pesimista, sin rumbo, que corría en círculos. Ahorita todavía arrastro mis demonios, pero creo que los estoy encarando de la mejor manera”, concluyó Nona. “No me siento tal cual al 100 y con éxtasis de felicidad… la vida es cabrona, es difícil, pero se afronta y se vive, depende de tu actitud”