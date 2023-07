Kelvin Rentería se fue a México: Mira con quien estaba – y no con Nona

El ex atleta de Exatlón Estados Unidos, Kelvin Rentería, desapareció de las redes sociales el pasado mes de junio. Pero ya regreso. Lo hizo con una imagen donde sale sonriente y muy bien acompañado. Pero eso es lo de menos, lo impresionante es lo que fue hacer en México. “Este viaje ha sido en verdad increíble”, escribió en el pie de foto, donde sale junto al ex atleta Nate Burkhalter. “Nunca nos damos cuenta que tan bendecidos somos hasta cuando visitas lugares en donde realmente una de las cosas más esenciales e importantes como el agua es algo por la cual tienen que caminar largas distancias y a veces esperar desde las 3 am para poder llenar un balde de agua. Que cuando los niños en vez de agarrar el dulce que les ofreces, toman la botella de agua para saciar su sed. Es ahí cuando dices ‘no es justo que tanta gente sufra día a día para obtener agua potable'”.

Kelvin aceptó una invitación especial del ganador de la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos. “Qué buen viaje. Gracias por decir que si. Eres un gran hombre y gran líder”, comentó Nate en la página de Kelvin, sobre el viaje que hicieron de misionero que hicieron juntos a México. “Estoy orgulloso de llamar amigo y hermano”.

Ambos formaron parte de la instalación de un pozo de agua en un pueblo en México. Ellos fueron con la organización www.aguaresources.com que han construido más de 100 pozos dentro de algunos estados de la República mexicana y que también a la vez comparten la palabra de Dios por todo el mundo.

Nona González comentó en la imagen de Kelvin con Nate



Nona fue una de las primera que comentó en la foto que compartió Kelvin junto a Nate y un pequeño. “Que corazón tan bonito. Love You”, comentó Nona. Lo que confirma que aún siguen juntos. “Ya nos tenían preocupados pensaba que no estaban juntos”, comentó una usuaria.

Chuy Almada también comentó y Kelvin le contestó con un “saludos mi Toro”.

Si duda Kelvin se ha ganado el cariño del público. “Si en Exatlón te admire por tu humildad y sencillez. Hoy te admiro más. Mis respetos Kelvin Dios bendiga tu vida y a los que te rodean”.

Abajo puede ver fotos del viaje de Kelvin a México: