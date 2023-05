Jorge Masvidal no oculta su amor por Trump: Mira la foto que presume en redes

Donald Trump es un personaje muy polémico, quien siempre está dividiendo opiniones entre aquellos que lo consideran un nacionalista que viola derechos básicos de minorías, mujeres e inmigrantes, y quienes lo ven como un gran político, sincero y carismático, que busca llevar a Estados Unidos por un mejor camino.

Y sin importar que mostrar su admiración pública por el exmandatario le haya valido críticas de latinos que consideran a Trump un enemigo de la comunidad inmigrante, el exconcursante de EXATLON Estados Unidos, Jorge Masvidal, presume “el amor”, que le tiene.

Y es que el exintegrante del team “Famosos” de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, guarda en su Instagram, con mucho orgullo, una fotografía la lado de Trump, donde manifestó que lo llena de honor estar al lado del republicano.

En la fotografía, que incluímos en este artículo, se aprecia al actual precandidato republicano por la Presidencia posando muy sonriente y orgulloso.

“Si me hubieran dicho a los 18 que estaría cerrando mi carrera 20 años después rompiendo récords frente a mi público local y el presidente de los EE.UU., nunca lo hubiera creído. Ha sido un gran viaje con muchos altibajos, pero no podría pedir un final mejor”, fue la frase con la que Masvidal acompañó su publicación.

La derrota del cubanoamericano a manos de Gilbert Burns, marcó el retiro del peleador de artes marciales mixtas, y justo segundos después de irse perdiendo, el exparticipante de EXATLON manifestó que apoya plenamente a Trump en su deseo de regresar a la Casa Blanca, y hasta le dijo que lo amaba.

Jorge Masvidal: "Exatlón cambió mi perspectiva" | Titulares y Más | Telemundo Deportes Video oficial de Telemundo Deportes. El peleador de la UFC comparte en TYM su experiencia en el reality del que salió eliminado. SUBSCRIBETE: youtube.com/TelemundoDeportes SIGUENOS EN TWITTER: twitter.com/Telemundosports DANOS LIKE EN FACEBOOK: facebook.com/TELEMUNDODEPORTES INSTAGRAM: instagram.com/telemundodeportes Jorge Masvidal: "Exatlón cambió mi perspectiva" | Titulares y Más | Telemundo Deportes youtube.com/TelemundoDeportes 2018-10-12T07:23:06Z

“Antes de irme, quiero decir que tenemos al mejor presidente de la historia sentado justo ahí (señalando a Trump). Amo a ese tipo. También tenemos al mejor gobernador de todos los tiempos aquí en Florida (Ro DiSantis). ¡Mantengamos Florida libre, un estado rojo, y recuperémoslo”, dijo el deportista, desencadenando todo tipo de reacciones.

“Dos tipos que no han ganado nada desde 2018”, “Él no es el presidente”, “¡Te vendiste a Trump! Triste”, “Ex-presidente. Perdió ante Biden”, “ambos son iguales, grandes” y “APESTA, que TODAVÍA apoyaras y estés orgulloso de conocer a un criminal y payaso racista y despiadado como el ex presidente CHUMP! 😒🤡 ¿Podrías realmente mirar a los ojos a las familias de los oficiales que murieron el 6 de enero protegiendo la capital y nuestra democracia y decirles que este payaso es tu héroe?”, fueron algunos de los comentarios que recibió Masvidal.

Trump estuvo en primera fila en el Kaseya Center de Miami, apoyando a Masvidal.