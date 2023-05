La reacción de Trump tras ser hallado culpable de abuso sexual contra una mujer

Este martes 9 de mayo de 2023, faltando un día para que se llevara a cabo un encuentro con simpatizantes en New Hampshire, el expresidente Donald Trump, de 76 años, tuvo un día amargo.

Los nueve miembros del jurado de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, determinaron que había evidencia suficiente para responsabilizar a Trump por actos de abuso sexual, llevados a cabo a mitad de los años 90 en el vestier de una famosa tienda por departamentos de Manhattan, según denunció la escritora y periodista E. Jean Carroll.

Y tras conocer la decisión del jurado dentro del juicio civil que se sigue contra el republicano, que además ordenó el pago de $5 millones de dólares por haber difamado a su víctima, Trump arremetió contra la mujer que lo acusó.

El expresidente de Estados Unidos no admite las acusaciones de Carroll, quien a pesar de no haber logrado probar la violación, según el jurado “demostró que Trump cometió abuso sexual”, y se fue lanza en ristre contra la comunicadora.

Así lo reportó el periódico El Tiempo, donde se afirmó que el exmandatario recurrió a su red social Truth Social para atacar la decisión y se mantuvo en que no sabe quien es la víctima que lo acusa. Al mismo tiempo, el republicano mencionó que todo esto forma parte de un ataque orquestado en su contra.

“NO TENGO ABSOLUTAMENTE IDEA DE QUIÉN ES ESTA MUJER. ESTE VEREDICTO ES UNA DESGRACIA: ¡UNA CONTINUACIÓN DE LA CACERÍA DE BRUJAS MÁS GRANDE DE TODOS LOS TIEMPOS!”, reaccionó Trump a la decisión del jurado.

Informe desde Nueva York: Trump condenado por abuso sexual contra la escritora E. Jean Carroll Un jurado de Nueva York determinó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en la década de 1990 y posteriormente la difamó tildándola de mentirosa. Informe de nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala. 🔔 Suscriba a nuestra cadena en YouTube: f24.my/YTes 🔴 En VIVO -… 2023-05-09T20:42:15Z

De acuerdo a FOX News, Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales del 2024, apelará la determinación.

“Vamos a apelar. El juez designado por Clinton nos trató muy mal… Y [Carroll] también es gente de Clinton”, dijo el exmandatario.

Tras conocer el veredicto a su favor, la escritora E. Jean Carroll publicó un comunicado, donde reveló sentirse liberada al saber que la verdad salió a flote y se hizo justicia.

Donald Trump has proven he is unfit for office. He is a risk America can never take again. pic.twitter.com/jAWQ6jsrzZ — Liz Cheney (@Liz_Cheney) May 9, 2023

“Presenté esta demanda contra Donald Trump para limpiar mi nombre y recuperar mi vida. Hoy, el mundo finalmente sabe la verdad”, comentó la víctima de Trump. “Esta victoria no es solo para mí sino para cada mujer que ha sufrido porque no les creyeron'”.

La campaña de Trump también se manifestó ante el veredicto del jurado contra Trump, y al igual que el expresidente, aseguraron que se trata de una “cacería de brujas”.

“La interminable búsqueda del presidente Trump por parte del Partido Demócrata alcanzó un nuevo mínimo hoy”, dijeron en un comunicado. “No se equivoquen, todo este caso falso es un esfuerzo político dirigido contra el presidente Trump, porque ahora es un favorito abrumador para ser elegido presidente de los Estados Unidos una vez más. El continuo abuso de nuestra gran Constitución con fines políticos es repugnante y no se puede tolerar”.

Trump deposition tape released in E. Jean Carroll case | WNT A jury viewed the former president's responses to questions from Carroll's attorney from October, in which he doubled down on his "Access Hollywood" comments. WATCH FULL EPISODES OF WORLD NEWS TONIGHT: abc.com/shows/world-news-tonight WATCH WORLD NEWS TONIGHT ON HULU: bit.ly/3iQLwPp #DonaldTrump #Deposition #JeanCarroll #WorldNewsTonight 2023-05-06T01:03:37Z

La campaña agregó: “Nuestra nación está en serios problemas cuando las afirmaciones que carecen de pruebas o testigos oculares pueden invadir nuestros tribunales para ganar puntos políticos”.