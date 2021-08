Jeyvier se sincera: Reveló que alguien está acomodando todo para él en EXATLON

EXATLON es una competencia que pone a prueba a todo nivel a los atletas que pasan por allí, no solamente a nivel físico y mental, sino que también reta a los concursantes con ellos mismos.

Y de cara a la final de la quinta temporada del reality de Telemundo, un participante ante el que los televidentes y sus compañeros se han quitado el sombrero por la valentía y determinación con las que se ha echado a su equipo al hombro, es Jeyvier Cintrón.

El integrante de los Rojos, quien se ha destacado como uno de los mejores competidores de la edición actual de EXATLON, tras la lesión que sufrió Jacobo, no ha tenido ningún problema en guerrear con más fuerza, haciendo un trabajo doble, y brillando por todo lo alto.

Su rendimiento sin duda ha sido “brutal”, como lo describe la página de EXATLON en Instagram, que compartió un video en el que Jeyvier se sinceró sobre lo que ha significado la responsabilidad de incrementar su esfuerzo a favor de su equipo, y allí confesó que todo está “acomodado” para recibir ayuda si se cansa, y para llegar a la final. El boricua confesó que cuenta con el mejor de los aliados, quien le echa una mano en todo momento y quien asume las fuerzas cuando él las pierde, lo que lo llevará a disputarse el primer lugar de la competencia.

Antes que quejarse por el trabajo que ha tenido que hacer tras la baja de Jacobo, y tras conquistar 6 puntos en 2 días, el boricua ha dado una lección de fortaleza, sin ocultar la ayuda divina que está recibiendo del mejor de los atletas, quien nunca le falla.

“Siempre he dicho que cuando se acaban las fuerzas de uno, pues comienzan las de Dios. Cuando uno tiene mucha fe en Dios, todas las cosas se acomodan ahí, perfectas… y nada, hoy es un nuevo día para demostrar de lo que estamos hechos”, confesó Jeyvier, dejando ver su enorme fe religiosa y su bondad.

“Estamos claros, todo el equipo, que Jacobo es una pieza fundamental. Siempre está ahí, aportando en todos los sentidos, y pues ahora tengo, obviamente, una responsabilidad muy grande. Tengo que pasar más veces, tiene sus altas y bajas, ya que juega el cansancio. Uno no es un robot, obviamente los músculos humanos, pues nos cansamos. Pero también me puede ayudar en cuestión de ajustar en la puntería, muchas cosas”, agregó Jeyvier, poniendo de nuevo a Dios como su prncipal motor cuando las fuerzan no le dan.

Tras las declaraciones del integrante de los Famosos, los seguidores de EXATLON no pudieron evitar felicitarlo y elogiarlo en redes, y muchos coincidieron en que él debe ser el ganador entre los caballeros.

“Ese chico está espectacular! Dios lo cuide!”, “Eres un gran guerrero Jeyvier, arriba que tú puedes con eso y más, Dios te bendiga 💯🔴❤️”, “Jeyvier eres El mejor, el campeon de Exatlonestadosunidos, ya lo estás demostrando. Tú solo contra todos. Felicidades, Dios te regale salud y muchas Bendiciones para adelante 😍👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️”, fueron algunos de los comentarios que recibió el boxeador olímpico.

“Te los echaste a todos en el bolsillo 😂👏 y hoy igual tienes que darle con to 💪 un boricua no se quita, más bien se levanta con maas fuerzas. Voy a ti campeón, a llevar ese trofeo a nuestra bella isla del encanto 🙏💪🇵🇷”, “Ese es nuestro campeón. Ansiosa por ver la final”, “Serás el campeón, al igual que Norma. Es el equipo rojo con más humildad que ha pasado por las temporadas, que lindo equipo todos. Campeón tu energía fe y humildad te llevarán al triunfo 🏆 🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️” y “Jeyvier mi campeón, eres el varón más humilde y fuerte de esta temporada muchas bendiciones y pa’ lante ♥️♥️♥️”, agregaron otros fans de Jeyvier.