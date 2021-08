Jeyvier Cintrón se sincera sobre lo que hacían con él sus papás cuando era un niño

Faltan menos de tres semanas para que la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos llegue a su fin, y para quienes han segudio paso a paso el show de Telemundo, y más allá de si son fervientes seguidores de los Azules o los Rojos, es evidente que Jeyvier Cintrón tiene todo para dar la pelea hasta el último momento y alzarse con el triunfo.

Y esa tenacidad y fortaleza que el boricua de 25 años tiene, son sellos que le vienen de casa, según confesó el propio boxeador profesional, quien se sinceró sobre todo lo que sus padres hacían con él desde que era un niño, para motivarlos y entrenarlo deportivamente. Jeyvier destacó que tanto papá como mamá han sido sus mentores, no solo para haber logrado los méritos que ha conquistado en toda su carrera, sino también para estar brillando con luz propia en EXATLON.

El conductor de la competencia deportiva, Frederick Oldenburg, interrogó a Jeyvier sobre sus papás, y el puertorriqueño no solamente se desvivió en elogios hacia ellos, sino que dejó ver que el amor a los deportes le llegó desde muy niño, cuando su padre le inculcó la importancia de la disciplina y le mostró el mundo del boxeo.

“¿Que importancia tuvieron tu mamá, tu papá y tu familia en ese pequeño Jeyvier que creció viendo el boxeo, y que se hizo boxeador? ¿Cuál fue ese momento en que decidiste tomar ese camino?”, preguntó Frederick, haciendo que el atleta de EXATLON retrocediera en sus recuerdos.

“Mi familia me lo dio todo, desde muy chico, de verdad. Mi padre fue boxeador, quise seguir los pasos de él. Yo crecí desde bebé en el gimnasio, viéndolo a él entrenar. Me acuerdo que él se compró unas rodilleras para arrodillarse y no pelarse las rodillas para entrenarme, y de verdad que me encantó”, comentó el joven del equipo de los Famosos, revelando que también lo motivaron a probar otras disciplinas deportivas. “También me guíaron en el deporte de la pelota. Supe salir de un juego de la pelota en la tarde, para ir en la noche a tener una pelea. Hacer dos deportes en un mismo día”.

El boxeador puertorriqueño, quien inició su encuentro con los deportes desde que tenía apenas 5 años, y quien tuvo su primera pelea en un ring infantil a los 7 años, según el sitio oficial de EXATLON, tambien destacó em empuje y apoyo que su madre le mostró siempre.

“Y mi mamá también, siempre estuvo ahí. Inclusive mi mamá fue árbitra de boxeo, con tal de estar ahí, ayudándome en todo. Mis padres creo que, todo se los debo a ellos. Si no fuera por ellos, yo no estuviera aquí”, agregó la estrella de los Rojos.





Jeyvier Cintrón, primer boxeador boricua doble olímpico Conoce la historia de nuestro boxeadorJeyvier Cintrón rumbo a su participación en Río 2016. 2016-08-13T13:30:04Z

Jeyvier también mencionó que la hazaña de haber estado en dos Juegos Olímpicos, un reto que lo llena de mucho orgullo, se debe a su familia.

“Si no fuera por ellos, tampoco hubiera ido a dos olimpiadas. La verdad es que todo se lo debo a ellos, y voy a segur aquí, dándolo todo por toda mi familia”, concluyó Jeyvier, quien es el único boxeador de su país en haber participado en dos justas Olímpicas. El boricua estuvo en Londres 2012 y Río 2016