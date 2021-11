Jessica Cediel enciende las redes con provocadores vídeos en traje de baño

Por más que Jessica Cediel ya cuente con su página pagada de contenido exclusivo para sus seguidores, nunca se olvida de alegrar con fotos y vídeos gratuitos a sus fieles admiradores que la siguen en Instagram. Esta vez deleitó a su audiencia no con uno, sino dos vídeos donde luce sus atributos posando en diferentes trajes de baño.

En el primer vídeo, se le ve con un traje de baño de una pieza color blanco, que destaca su cintura con un lazo al costado. Jugueteando con su larga cabellera, se muestra alegre y provocadora. “Dulce como azúcar”, escribió. La publicación generó gran interés entre sus seguidores, obteniendo rápidamente más de 114 mil likes.

Mira el video aquí

“Wow, qué chula eres. En verdad qué no tienes que hacerte nada a tu cuerpo, estás divina. Saluda a tío Nacho, ese pelo esta lindo”, “Dulce tentación cosita bella”, “Se pasa de hermosa, su belleza es fuera de lo normal”, y “Te miro con asombro y no me canso porque tu belleza es inigualable, tienes unos ojos hermosos y tus labios son como pétalos de rosas”, fueron algunos de los más de mil comentarios que le dejaron.

En el segundo vídeo, la colombiana, de 39 años, posó coquetamente en un bikini rosado y aprovechó de enviarle besos a sus admiradores. La reacción fue inmediata de parte de sus seguidores. “Dios Mío! Quisiera No Mirarte, pero No Puedo Evitarlo, Eres Real. Bendiciones”, “Wuaaaa, eres bellísima y hermosa corazón”, “Uyyy, mi amor, ahora sí te luciste con ese cuerpazo”, le escribieron.

Jessica en rosado

¿Quieres tener un video personalizado de Jessica?

Para quienes no se conforman con el contenido que sube la presentadora colombiana a su Instagram, ahora pueden pedirle videos personalizados y chatear directamente con ella. Eso sí, de manera pagada, a través de su página de contenido exclusivo.

“Soy Jessica Cediel y quiero darte la bienvenida a mi sitio web. Aquí hablaremos directamente, además te compartiré fotos y vídeos exclusivos, detrás de cámaras, tips de belleza y mucho más”, anuncia la colombiana en su página inaugurada hace solo unas semanas.

“Muchos de ustedes siempre me han pedido vídeos, pues bien, a través de mi página podrás ordenar un video personalizado para ti o tus seres queridos. Acompáñame en esta aventura. Estoy feliz de tenerte aquí y de que seas parte de mi familia digital. Regístrate ahora”, agrega.

De acuerdo a la información de la página de internet, el valor de la suscripción para poder acceder al contenido exclusivo de Cediel es de US$0.99 el primer mes, y luego de US$2.99 mensuales. No se entregan detalles de qué valor tendrían los videos a pedido o si se incluyen con la suscripción.