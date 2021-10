¿Jessica Cediel en problemas por un muerto?

La periodista y modelo colombiana Jessica Cediel está haciendo noticia por la relación que tiene con un muerto. Y es que la colombiana se mostró feliz por el estreno de la película “No me echen ese muerto”, cinta donde encarna a una mujer que interactúa con su esposo fallecido.

“¡Y bueniiiii, se llegó el día! Estoy MUY feliz de compartirles el gran lanzamiento de nuestra película “No me echen ese muerto”. Una historia que les va a ENCANTAR. Más de uno se sentirá identificad@”, reveló sobre la producción que se estrena hoy en Amazon Prime Video Latam.

La película, de carácter humorístico, relata la historia de Javier, un youtuber que logra gran popularidad gracias a las bromas que le hace a su esposa, pero fallece frente a sus miles de seguidores durante una transmisión en vivo. El hombre no va al cielo ni al infierno, sino que se queda atrapado en las cuatro paredes de su casa, donde se verá obligado a convivir con su esposa Martina (personificada por Cediel), quien es la única que puede verlo.

Sobre su interpretación, Cediel, de 39 años, reveló que se enamoró de su personaje. “Martina … un personaje que llegó a mi vida y me enamoró! Gracias a @takeonecolombia por la oportunidad! Un placer. Y gracias a este elenco maravilloso”, señaló.

Todo indica que la presentadora y ahora también actriz, ya superó su terrible experiencia por una cirugía estética que la tuvo al borde de la muerte en 2009, cuando le inyectaron biopolímeros en los glúteos. En recientes publicaciones de Instagram ha derrochado alegría y belleza, con positivos mensajes para sus seguidores.

“Pure love. Date siempre la prioridad que mereces… cuando lo haces lo demás llega!”, señala en una de sus más recientes publicaciones, donde posa con un traje de baño rojo, al más puro estilo de Baywatch. La publicación generó la reacción instantánea de sus seguidores con más de 140 mil likes y cientos de halagadores comentarios.

Anteriormente, la multifacética profesional ha compartido su arrepentimiento por haberse aumentado los glúteos. “Ha sido la experiencia más desagradable, triste, traumática que he tenido. Ha sido el punto más bajo de mi vida, para decirlo muy honestamente, al mismo tiempo me dejó una gran enseñanza, pero también muchas secuelas. No me puedo hacer masajes, no me puedo hacer máquinas, es una situación muy delicada”, señaló en entrevista con MezcalTV en ese momento, tras revelar que debe hacerse un examen anual por el resto de su vida debido a la cirugía mal practicada.

Jessica Cediel debutó como actriz en 2013





Play



Todas para uno peliculas colombianas tv Todas para uno no te la pierdas 2019-03-22T23:53:24Z

En 2013 Jessica Cediel debutó como actriz en la cinta “Todas para Una”. También hizo el doblaje en la cinta “Condorito” en 2017. Ambos fueron proyectos latinomaricanos. Arriba puedes ver a la colombiana en acción en la cinta colombiana “Todas para Una”, en la cual ella la protagonizó junto a Santiago Álarcon.