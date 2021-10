¿Quiénes han sido los novios de Jessica Cediel?

La periodista y modelo colombiana Jessica Cediel se ha caracterizado por ser muy extrovertida con su vida amorosa. Es así como ha hecho públicas sus rupturas y escándalos. ¿Quiénes han sido los romances que más han dado qué hablar de la ex reportera de Exatlón? Aquí te contamos lo que ha pasado entre la colombiana y algunos de sus galanes.

JUAN PABLO RABAT

La colombiana mantuvo un extenso romance con el actor, productor y presentador colombiano, de 44 años. Se rumoreó que el fin de la relación se debía a una supuesta infidelidad de parte de Cediel con quien sería su siguiente novio, Pipe Bueno. Pero ambos lo descartaron, y según la misma Cediel decidieron poner término a la relación por sus diferencias.

“Éramos de dos mundos diferentes. Al final, los dos dijimos como:¡Ey, ¿sabes qué? Gracias por todo. Chao y te cuidas!”. Actualmente Rabat está casado con Mónica Fonseca, presentadora colombiana de 29 años, y tienen dos hijos.

ANDRÉS GIRAL

El cantante colombiano de 29 años, más conocido como Pipe Bueno, mantuvo una relación de 5 años con Cediel, la que comenzó muy poco tiempo después de su ruptura con Rabat. “Fui a un cumpleaños y al saludarla me presenta a su novio (Juan Pablo Rabat). Hasta que un diciembre llegó la noticia de que estaba soltera”, contó el galán tras revelar que en ese momento se acercó a la modelo para comenzar una relación.

El romance fue extenso, y ambos señalaron que los 10 años que Cediel le aventajaba no fueron impedimento para su amor. En 2016 pusieron fin a su romance debido a que ella vivía en Estados Unidos y él se quedó en Colombia

“La distancia nos mató. A mí todos me caían; actores, directores, productores eran: ‘Jessi vamos a cenar’… y yo: ‘No, tengo novio’. Yo era de Univisión a la casa y de la casa a Univisión, mientras el otro rumbeaba y rumbeaba, hasta que dije: Ya no más. Chao, suerte, Y por eso terminamos. No hubo infidelidad de parte mía y de Pipe tampoco… confío en él”.

Actualmente Pipe Bueno mantiene una relación con la presentadora colombiana Luisa Fernanda W, y tienen un bebé.

JAIDER VILLA

Con el ganador de Protagonistas de Novela 2002, la reportera vivió un intenso romance, pero repentinamente terminó. “Fue una relación linda, pero ya”, afirmó. Al parecer fue Sadiel quien quiso poner fin a la relación.

El galán se dedicó a ser empresario en Estados Unidos, donde ha tenido gran éxito como ingeniero en una empresa que fabrica drones. El ex modelo ha optado por mantener un bajo perfil respecto a su vida sentimental.

LEO SARRIA

En junio de 2019 se oficializó el noviazgo de la colombiana con una publicación en su Instagram donde anunciaba que se había comprometido con el empresario Leo Sarria.

Sin embargo, al poco andar todo quedó en nada y la relación habría terminado por una supuesta infidelidad del empresario de 31 años, a pesar de que él lo ha negado.

“Yo no sé si otras mujeres se lo aguantarán, pero yo no puedo con eso. Si yo doy el 100 por ciento, exijo lo mismo. Era la persona con la que iba a compartir mi vida, era lo más importante que tenía, pero lo encontré mal parqueado. Le terminé y le dije: Chao, no quiero volver a verte”, señaló en su momento Cediel.

MARCK ROESCH

En diciembre de 2019 Cediel anunció su compromiso con el estadounidense de 33 años y participante de la tercera temporada de Exatlón. Al poco tiempo se desató un verdadero escándalo, puesto que el noviazgo terminó y el atleta profesional de carreras de obstáculos afirmó que la colombiana se rehusaba a devolverle el anillo. Incluso la acusó de pedirle una suculenta suma de dinero a cambio de la joya.

El pleito terminó en tribunales, puesto que Cediel acusó a su ex novio de injurias y calumnias. Finalmente, el deportista compartió un video en que ofrecía disculpas a Cediel y a su familia por el posible daño causado con sus comentarios.

¿QUIÉN ES SU ACTUAL NOVIO?

Luego de tan malas experiencias en el amor, todo indica que Cediel está soltera. “No tengo novio, no tengo arrocito en bajo y tampoco estoy recibiendo hojas de vida”, señaló a mediados de año. “Necesito una persona que me ame a mí como mujer, que sea trabajadora y con ganas de salir adelante, de seguir luchando por los hijos, por las mascotas, por lo que venga”, sostuvo.

