¿En EXATLON había fantasmas?: ¡Escúcha las cosas raras que pasaban allí!

Atrás quedaron los intensos circuitos de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, en los que los atletas que participaron mostraron su poderío, y mientras los participantes de la llamada “competencia más feroz del planeta” van revelando detalles no vistos de su paso por el reality show, algo que un par de ellos confirmó es que allí había fantasmas.

Así lo confesó Ana Parra, exintegrante del equipo de los Azules, quien reveló que en más de una ocasión percibió cosas muy extrañas que le erizaron la piel de los nervios.

La modelo colombiana hizo la confesión en un reciente “live” que hizo con sus seguidores de Instagram, y allí dio detalles de varios episodios que la hicieron saltar de miedo puro.

“Hasta me erizo la piel de pensar en eso. Una noche estábamos ya todos dormidos, y sentí que algo me descobijó. Y cuando me levanté, pues todos estaban acostados, y el más cercano que estaba era Kelvin y decía que él no había sido”, comentó la deportista colombiana, narrando uno de los episodios en los que fuerzas raras la asustaron.

“Él jura, y jura, y jura, que él no fue, que él (Kelvin) estaba dormido. Y él es como muy serio para hacer ese tipo de bromas, y quiero meterme en la cabeza que no fue (un fantasma pero sí fue)”, agregó Ana María Parra, quien siguió con sus revelaciones del más allá.

“Varias veces como que me caían cositas. También hay personas que ven a una persona ahí parada (un fantasma)… en verdad pasan muchas cosas que ni quiero hablar de eso”, agregó Ana.

Las declaraciones de la ingeniera civil coinciden con las de Tavo González, quien también aseguró haber sentido fuerzas extrañas en más de una ocasión, tanto en Fortaleza como en Cabaña.

Cabe advertir que además de los presuntos fantasmas que Ana Parra describió que rondaban en los diferentes espacios en los que transcurrió EXATLON, en el show no faltaron algunos compañeros bromistas, quienes en más de una ocasión asustaron a sus compañeros de competencia, haciéndose pasar por espíritus del más allá.

Tal fue el caso de Jacobo y Jeyvier, quienes incluso confesaron públicamente en un video que compartimos aquí, la manera en que le pusieron los pelos de punta a Nathalia, a punta de jalonazos de mantas, siguiendo el ejemplo de una película de terror que ambos caballeros habían visto.





Exatlón EE.UU. 5: Jacobo y Jeyvier asustan a Nathy en La Fortaleza | Telemundo Video oficial de Telemundo. Los Famosos Jacobo García y Jeyvier Cintrón le jugaron esta broma a Nathalia Sánchez en La Fortaleza de Exatlón Estados Unidos 5 en venganza de una balconeada que les dio. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TelemundoYTChannel Exatlón Una prueba de habilidades grupales e individuales, una competencia que busca encontrar a la… 2021-07-25T00:00:05Z

Cuéntanos qué piensas de las declaraciones sobre la presunta presencia de fantasmas en las arenas de República Dominicana donde se libraron las grandes batallas de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, y dinos si crees que allí anduvieron espíritus dedicados a asustar a los concursantes, o si crees que se trató de sugestión o bromistas pesados.