EXATLON: La preciosa mujer que fans de Denisse Novoa piensan es su novia: [FOTOS]

Denisse Novoa en más de una ocasión se ha declarado como una de las mujeres más afortunadas del planeta, no solo por haber hecho realidad su sueño de participar en EXATLON Estados Unidos, sino por haber encontrado en Génesis Veliz, a su “alma gemela” en asuntos de amistad y amor fraternal.

Y aunque la relación de la veracruzana con la venezolana, quien también compitió en la tercera temporada de EXATLON Estados Unidos, ha hecho que incluso muchos de sus fans hayan pensado que entre ellas hay romance, las dos no paran de decir en sus redes lo mucho que se aman, dejando ver que lo suyo es amistad de la buena.

“No importa cuantos años pasen, o personas temporales que perdamos. Hay una cosa que siempre será permanente. Y ese es tu lugar a mi lado. ♾️🚀 te amo mucho @denisse_novoa”, fue uno de los bellos mensajes que la apodada “Aguja Veliz” le dedicó a su gran amiga en su Instagram, a lo que la “Pantera” respondió: “Te amo infinito, gracias por ser un pilar en mi vida. Juntas para siempre ♾️”.

Y aunque Génesis Veliz no es tan popular en redes sociales como su famosa amiga, la atleta, quien está casada hace varios años con un galán al que presume en sus redes, sus fans elogian no solo su hermosura y su bello corazón, sino que además siguen los mensajes inspiradores que constantemente comparte.

Además de publicaciones al lado de su gran amiga y su esposo, Génesis Veliz también llena sus redes sociales con fotografías en las que presume de su atlética figura, lo que le vale todo tipo de comentarios.

La guapa venezolana, quien se la pasa de lo lindo con Denisse, como dejan ver en su cuenta de Instagram compartiendo sus divertidos videos, también ha dejado ver que además de amar a su amiga, siente mucha admiración por la exconcursante de EXATLON All Stars, como mostró en el más reciente cumpleaños de la mexicana.

“Feliz cumpleaños a mi Soul Sister ✨🤍 @denisse_novoa mi mejor amiga, la luz de mi vida, la más hot, la quien me deja ser quien soy sin importar que, cuando ni donde. Eres alegría pura”, comentó la Aguja Veliz en su red social.

“La vida de todas la personas que estamos cerquita de ti es mejor porque tú estás aquí. A donde sea que vayas llegas y cambias todo con tu luz. Gracias por dejarme existir cerquita de ti con el pasar de los años. Feliz cumpleaños hermana mía, te amo todos los universos! 🥳🤩❤️🎂”, agregó la mejor amiga de Denisse.

Denisse abordó hace unos meses los cuestionamentos que sus fans le hacen sobre su orientación sexual debido a la cercanía que tiene con Génesis y lejos d emolestarse, manifestó que los recibicó con gracia, pues aunque dijo no ser lesbiana, respeta mucho a las personas de la comunidad LGBTQ.

“Ella y yo nos moríamos de la risa con esos comentarios, porque para empezar, ella es casada. Tiene literalmente esposo, es su novio de toda la vida. Osea que es mi alma gemela, pero de amistad, es mi hermana, mi cómplice, mi todo, literal”, dijo Denise, en diálogo con Ahoramismo.

“Pero no, (no soy lesbiana) nada que ver con nada que no tenga que ver nada más con amistad con ella. Nos dio risa, la verdad, viendo los comentarios, viendo cómo la gente aseguraba cosas, nos reímos juntas… Realmente entre Génesis y yo siempre ha habido nada más que una bonita hermandad, amistad, (pero) no soy lesbiana, y si ese fuera el caso, yo lo diría, porque yo apoyo a toda la comunidad LGBT. Creo que el amor es amor, y realmente, siempre y cuando puedas ser tú, debes amar a quien quieras”.

Mira aquí algunas de las fotos más “hot” de la mejor amiga de Denisse Novoa y dinos que te parece la atleta y su bella amistad con la “Pantera”.