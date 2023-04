Fotos candentes de Alondra “Nona” González de EXATLON EE.UU.

Tras su paso por EXATLON All Stars, Alondra “Nona” González, reconquistó a los televidentes del reality show de Telemundo.

Y ya fuera del programa de televisión, donde reencontró el amor en los brazos de su compañero de competencia, Kelvin Rentería, la preciosa mexicana sigue encantando a sus fieles seguidores, no solo por cuenta de sus historias en redes sino por las candentes fotos que suele comaprtir.

La futbolista profesional, de 28 años, originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a pesar de estar alejada del balompié, es fiel amante del ejercicio y la sana alimentación, lo que la ayuda a mantener una figura envidiable que se roba las miradas.

Así lo deja ver la mexicana en Instagram, donde sus fotos en bikini se roban elogios y aplausos de sus admiradores, que no paran de comentar sus fotos con todo tipo de mensajes y hasta proposiciones indiscretas.

“Y si todos los instantes pudiesen pasar más lento 🎶💕”, “Fallarás el 100% de las cosas que no intentes”, “sé real”, “día de playita”, son algunas de las frases que Nona suele poner en sus publicaciones sensuales, desencadenando un mar de comentarios.

“Mamacita”, “uy que haces para estar tan hermosa princesa”, “contigo si me caso”, “y si nos escapámos Nonita”, “MUUUY fit y elegante 🔥”, “Que bom bom más hermosa 😘💋💋💋💋❤️🔥🔥🔥”, son algunas de las reacciones que suelen llenar las redes de Nona.

“Qué preciosa ❤️🥰 Te amo aló ❤️”, “Alondritaaa!! divina 😍😍”, “te Amooooo!!! 😍🔥 necesito volver a verte en exatlon 😩😍”, “el paraíso eres tuu!!”, comentaron otros fans de la guapa Alondra.

Además de su faceta como deportista, Nona ha tratado de convertirse en una poderosa voz entre sus miles de fans, a través de su canal en YouTube, donde comparte videos en los que, de manera muy honesta, habla de sus experiencias de vida.

En uno de los capítulos que más impactó a sus fans, Nona afirmó que siempre llevó una vida que no era real, hasta que decidió comenzar a luchar contra sus demonios.

“Toda la vida viví con una coraza, y una barrera y me estaba afectado, y entendí que soy la persona más sensible del mundo…. Los pasos a la felicidad son una reverenda estupidez, eso no existe. Necesitanos caer y fracasar, porque solo queda subir”, se sinceró la atleta de la llamda “Competencia más feroz del planeta”.

“Voy a hablar de mi experiencia, de mi vida. No soy sicóloga, no soy filósofa. No vengo a hablar de los 5 pasos de la felicidad, yo estudié administración y negocios internacionales…. (vengo a hablar de) mi visión de vida. (…) Tuve la dicha de estar en Exatlon, donde entendí quien era, de donde vengo, hacia donde voy, mis objetivos, mis metas, mis ambiciones y mi hambre por ser alguien”, insistió la joven.

“Hice una transición de vida y conocí en realidad a Alondra González. Hace un año tuve muchos traumas, muchas caídas, muchos fracasos. Mucho tiempo de mi vida viví bajo una nube de críticas, de quejas… era una persona que me consumía, era una persona pesimista, sin rumbo, que corría en círculos. Ahorita todavía arrastro mis demonios, pero creo que los estoy encarando de la mejor manera”, concluyó Nona. “No me siento tal cual al 100 y con éxtasis de felicidad… la vida es cabrona, es difícil, pero se afronta y se vive, depende de tu actitud, concluyó Nona, quien no para de ser un boom en redes.

Aquí te compartimos algunas de las fotos más sensuales de la preciosa deportista. Dinos cuál es tu favorita.