EXATLON: Denisse Novoa se divierte como niña con la mujer que creían era su novia

Desde que Denisse Novoa saltó a la fama tras su participación en EXATLON Estados Unidos, la atleta ha mostrado ser una mujer muy abierta sobre lo que hace, lo que siente y lo que piensa, y entre otras cosas, ha dejado ver que es una excelente amiga, quien se la pasa de lo lindo con la mujer a quien describe en sus propias palabras como su “alma gemela”.

Y en un video que está rodando en redes sociales, se ve a la “Pantera” Novoa divirtiéndose con su mejor amiga, la venezolana Génesis Veliz, mientras hacen gestos parodiando un clip de TikTok.

En el video de Instagram, que ya cuenta con miles de vistas, se aprecia a las exatletas de la llamada “Competencia más feroz del planeta” en una calle de Miami haciendo la mimica de un hombre hablando de su mejor amiga, a quien le reclama por no contestar el teléfono cuando le habla.

“Quien se siente identificado?? 😂 who can relate? 🙄😂 #funny #viral #panteranovoa #explore #reels #fyp #bestfriend”, fue la frase con la que la exintegrante del team Contendientes de EXATLON publicó en su red social.

Los comentarios de los fans de la “Pantera” no se hicieron esperar, y no solo aplaudieron lo bien que la pasa con su mejor amiga, sino que las elogiaron por tener una amistad tan sólida.

“Que envidia, quisiera tener una amiga así que me siga todas mis locuras”, “las amo”,

“Hermosas❤️❤️”, “Jaja cuando no 😂”, “que Hermosassssss 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”, “Hahahahaha 😂, no puedo de la risa”, “La mejor”, fueron algunas de las reacciones que generó el gracioso video.

Es tal el grado de amistad que Denisse tiene con la instructora de buceo, que no tiene problema alguno en declararse su amor en público, como ha ocurrido en varias ocasiones, lo que ha hecho que en más de una ocasión sus fans hayan pensado que son tienen una relación amorosa.

“Te amo infinito, gracias por ser un pilar en mi vida. Juntas para siempree ♾️” y “la encontré, sí. Tenemos muchas cosas en común. Su locura es muy parecida a la mía. Concordamos en forma de pensar. También en ideas. No me queda duda alguna: ella es mi alma gemela”, han sido algunas de las frases que Denisse le ha dedicado a su bella amiga.

Y sobre los comentarios sobre su orientación sexual que han desatado sus publicaciones, lejos de molestarse porque le preguntan si le gustan las mujeres, fiel a su personalidad, la mexicana los maneja con mucho humor.

“Ella y yo nos moríamos de la risa con esos comentarios, porque para empezar, ella es casada. Tiene literalmente esposo, es su novio de toda la vida. Osea que es mi alma gemela, pero de amistad, es mi hermana, mi cómplice, mi todo, literal”, comentó la joven en entrevista con Ahoramismo.

“Pero no, (no soy lesbiana) nada que ver con nada que no tenga que ver nada más con amistad con ella. Nos dio risa, la verdad, viendo los comentarios, viendo cómo la gente aseguraba cosas, nos reímos juntas”, dijo la atleta. “Lo que pasa es que realmente entre Génesis y yo siempre ha habido nada más que una bonita hermandad, amistad”.

Denisse agregó: “No soy lesbiana, pero si ese fuera el caso, yo lo diría, porque yo apoyo a toda la comunidad LGBT. Creo que el amor es amor, y realmente, siempre y cuando puedas ser tú, debes amar a quien quieras”.

Dinos que te parece la amistad entre Pantera y La Aguja Veliz.