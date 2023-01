EXATLON: Las fotos ocultas más candentes de la “Pantera Novoa”

Si hay un nombre que brilla con luz propia en EXATLON Estados Unidos es el de Denisse “la Pantera” Novoa. La atleta mexicana, quien durante la edición All Stars de la llamada “Competencia más feroz del planeta” estuvo muy cerca de avanzar a la gran final, y aunque no ganó el título de campeona en su tercer intento en el reality show, aumentó su popularidad entre los televidentes que tanto la adoran.

Y es que la La veracruzana ha sabido ganarse el aprecio y admiración de sus fans, no solo por cuenta de sus habilidades como atleta sino por su arrolladora personalidad y su belleza.

Denisse constantemente comparte en sus redes sociales todo tipo de fotografías en las que presume de su faceta de modelo, y no hay duda de que sus encantos enloquecen a más de uno.

Y como una manera de rendir homenaje a la excelente atleta de EXATLON Estados Unidos, aquí te presentamos un foto álbum con las fotos más candentes de la “Pantera” que no has visto, y en las que la bella atleta pone en despliegue su gracia y figura estilizada.

“Pa’ que el sol nos pinte la piel ☀️ Aquí disfrutando en Puerto Rico, tenía un año y medio que no venía y la verdad que cada vez que vengo me encanta! Aparte, me he encontrado a varios de ustedes y no saben lo que me llena el alma platicar con ustedes y ver todo el apoyo! Los quiero!! 💙”, dijo la atleta sobre una de sus majestuosas fotos.

Tras haber salido de EXATLON All Stars, Denisse comaprtió un bello mensaje que sigue resonando entre sus fans, y donde aprovechó para confesar que a pesar de no haber logrado el cometido del triunfo, está lista para grandes cosas.

“Gracias a todas aquellas personas que estuvieron a mi lado, que me acompañaron cada día detrás de la pantalla, que sufrieron conmigo, y que celebraron cada victoria. GRACIAS por darme el título de “PANTERA”. Fue un placer representar en su maxima expresión lo que es RUGIR con todo el corazón”, dijo Denisse en su misiva a sus seguidores.

“Cada tiempo fue el necesario para darme cuenta de lo que quería lograr y para entender mi objetivo. Detrás de cada atleta hay una historia, y detrás de cada historia, hay sudor, hay lágrimas, hay sacrificios, hay derrotas y victorias, hay lesiones y rehabilitaciones pero lo más importante de todo es la fuerza y la pasión con la que te levantas día a día para superarte a ti mismo. Hoy siento que el fuego en mi se hace fuerte y más grande, no tengo miedo de seguir y convertirme en él si el reto siguiente así me lo requiere!”, concluyó.

Dinos que te parecen las fotos de Denisse en bañador y cuéntanos si crees que pudiera convertirse en una reconocida modelo. ¡Disfrútalas!